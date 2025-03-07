胞妹孫美賢陷偷食醜聞　孫耀威語帶相關似有所指：周街都係騙子

孫耀威今晚（7/3）現身灣仔出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會2025》。對於早前胞妹孫美賢參加《中年好聲音2》被爆與鄭梓浩出軌，事件引起全城嘩然。事隔半年，孫美賢好友傅明憲（Gigi）日前在個人社交平台大曬在瑞士滑雪的相片，從相中見孫美賢也在場，而且她的丈夫及兩個兒子亦同行，一家激罕同框，成功走出偷食陰霾。

孫耀威今晚出席《仁濟醫院周年慈善餐舞會2025》。（葉志明攝）

孫耀威就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰件事發生嘅時候，我係冇安慰我個妹，因為佢14歲歲嘅時候一個人就去咗英國讀書，跟住佢又去法國住，其實佢係好成熟，其實冇乜大不了，因為當中好多新聞都不實，而我都有同佢講娛樂圈就係咁，叫佢當自己係觀眾，當睇故事，冇得計較太多。唔通一個新聞唔啱，你就要開一個記招，咁你就要開一世。咁所以叫佢睇開啲，呢個圈就係咁。而家佢哋都冇乜嘢，而且都好開心。」

孫耀威透露近年聲帶有事，需要戒口。(葉志明攝）

被問到事件有否令胞妹留下陰影？孫耀威續說：「我成日都話香港政府都有賣廣告，要小心詐騙，周街都係騙子，咁所以要小心囉。（佢有冇唔開心？）我諗睇到呢啲新聞係唔開心嘅。（你作為哥哥睇到鄭梓浩咁樣，你有咩感受？）其實我就唔想講太多，我唔想代表佢講咁多，我知佢有交俾律師去處理。（事件解決咗？）我唔知，應該未。律師會搞，而我都唔方便講太多。（事件有冇對你造成困擾？）其實對我嚟講冇乜大不了，有人有心咁去炒新聞啫。尤其我做咗呢行咁耐，呢啲都係小兒科嚟啫。」