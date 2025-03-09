莊子璇父親一度命危醫生搶救2小時　醫生表示：要有心理準備

現年22歲的港姐冠軍莊子璇（Hilary）日前在社交平台突然有感而發表示：「你知道嗎，生命很脆弱，在生死面前，人很渺小。這一年來，身邊的人相繼離開，我真的以為也要失去你了。幸好上天賜予我們多一次機會，這次讓我們都要學會珍惜眼前人，好嗎，爸爸？」疑似透露爸爸一度病危，但現在已經脫離危險期。

莊子璇post的黑白照。(小紅書)

莊子璇昨日（8日）出席TVB節目《博愛歡樂傳萬家》，接受《香港01》表示爸爸已經渡過了最危險的時候，她指當日爸爸其實是入院做手術：「其實佢本身入院做通波仔嘅啫，咁本身我哋都覺得係一個好細嘅手術，通完嗰晚突然即刻話冇心跳，已經搶救咗2個幾鐘。但係嗰個情況係好混亂，醫生都講，其實搶救咗咁耐，有定心理準備。咁我哋本身都抱唔係好大期望，但係佢入咗ICU，我諗一個禮拜之後，好奇蹟咁甦醒咗，我哋好感恩。都暫時唔係有好大嘅後遺症，佢都係有少少精神錯亂，已經算係不幸中嘅大幸。」

莊子璇解釋當中到底發生了什麼事，以致她會在社文平台發文。(葉志明 攝)

爸爸發生這麼嚴重的事情，這段時期她與家人都相當難捱，莊子璇說起爸爸的病情時，更鼻頭一酸：「係啊，我哋所有人都好難捱，因為真係好突然。」她指爸爸只是50多歲，爸爸現時除了因為用藥而神智不清外，其餘身體情況都比較穩定。經過今次之後，莊子璇有很多感受：「呢幾日受感咗好多生死，即係高高低低，其實個人都會學識點樣去珍惜身邊啲人。」這段時間的往來醫院，她表示因為太擔心爸爸，已經感覺不到累，反而是「驚」比較多。

莊子璇爸爸因為通完波仔，情況突然變差，仲一度命危。(葉志明 攝)

莊子璇說到爸爸很疼她，在他病危時，她有想到如果爸爸離開了怎麼辦：「我哋都有諗過，如果佢真係唔好彩地離開咗，我都唔知點樣算。」她又說到爸爸是一個比較傳統思想的人，所以口裡很少會說到愛，又或是抱抱親親的那種，而是在背後支持的人。

莊子璇直頭有諗過如果爸爸離開咗會點。(葉志明 攝)

莊子璇被問到最近要往返醫院，會否因此而影響工作，她則淡定表示：「咁我覺得人咁大個，有啲嘢身不由己都要去做，工作我都要照handle嘅。但係好彩地呢排唔係話特別多工作，我都可以除咗工作以外所有時間，都係去醫院。」她指爸爸最危險的那幾天就不能離開：「最危險嗰幾日呢，我就一定要留喺個醫院度，但係佢過咗危險期之後我都有翻嚟工作。」

莊子璇指爸爸最危險的那幾天就不能離開醫院。(葉志明 攝)

莊子璇表示自己有一個哥哥，但因為在外地，所以爸爸的最重要決定都是由她來做，她馬上表示「嗰個壓力其實好好大」。但現在爸爸身體有好轉她已經感到感恩，至於爸爸因為什麼事而突然情況轉差，當中的原因還是未找到。