「失婚美艷少婦」帶仔坐纜車遇恐怖阿叔　對方做一件事令人毛管戙

今年43歲的莊韻澄（前名：莊端兒）在感情路上充滿波折，先是遇上「性上癮」的張致恒，戀情以失敗收場，後於2020年與圈外男友呂成忠結婚，婚後育有一子，不足4年後又爆出原來老公好食懶做欠下街數不還。幸而，獨力照顧小朋友的莊韻澄發展不錯，近年也有頗多工作機會。

莊韻澄早前宣布與經理人老公呂成忠正辦理離婚手續，二人正式撕破臉，透過傳媒互相指斥對方不是。（IG@xeniachong）

莊韻澄。（資料圖片）

日前她帶同小朋友到海洋公園遊玩，在坐纜車時就遇上一件恐怖怪事。她表示，其實已試過與其他人共乘纜車，所以並不抗拒。不過，當日乘車時並不是高峰時間，人流不多。當日，在她等候乘車時，有一個大叔已不斷搭訕與她攀談，又說：「BB瞓緊覺喎」之類。莊韻澄沒有理會這個大叔，更明言叫他不要搭訕免得嘈醒BB。

莊韻澄不時都會分享福利照，有性感人母之稱。（IG圖片）

莊韻澄早前受訪。（資料圖片）

莊韻澄不時都會分享福利照，有性感人母之稱。（IG圖片）

等候了一會後，莊韻澄終於排到纜車登乘區。這邊她提及，在她之前也有兩個人上一架纜車，照正常情況之下，如果要共乘的話也應該安排她與之前兩人一起，但當時職員並沒有示意要共乘，所以她就不以為然自己上了下一架纜車。

莊韻澄獨力養育小朋友。（IG圖片）

正當要上車打算坐下休息之際，剛才的大叔就突然跳上纜車。她寫道：「突然有個男人跳上嚟，喺bb瞓著覺嘅情況底下佢係咁撩我講嘢。我就開始好不安，不安係唔想個仔俾人嘈醒亦唔想講嘢。為咗唔想有任何異樣地唔回答人問題。我唯一做嘅就係dup 低頭㩒電話，WhatsApp 咗俾個去緊旅行嘅老best。唔想阻人太耐就上thread，最後等阿叔落車先我再落。完。」