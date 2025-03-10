前亞視花旦蔡曉儀神隱20年近況曝光　承認患思覺失調幻想被落降頭

現年53歲的蔡曉儀在1990年加入亞視藝訓班，由於五官標緻被封「翻版李嘉欣」，與同期的萬綺雯並列「亞視一姐」，演出過《我和春天有個約會》、《新包青天》、《洪熙官 》等經典劇集，更由公仔箱跳入大銀幕演過幾部港產片。2002年，蔡曉儀拍罷《法內情2002》後突然消失於觀眾眼前，到2014年忽然現身，自爆在泰國被追求者落降頭，情緒大受困擾，更兩度自殺；年前再被影到獨自一人搭港鐵，面容憔悴令人擔憂。日前蔡曉儀接受鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道「冰姐的花樣人生」訪問，宣布復出幕前，並親解「被落降頭」之謎，原來跟情緒病有關。

蔡曉儀曾是封「翻版李嘉欣」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

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神隱逾20年的蔡曉儀染了一頭金色長髮，明顯發福，臉圓圓、身材豐滿，但依然甚有星味，思路清晰，精神狀態不俗。她透露會復出拍戲，將於4月與劉雅麗和李道洪合作到上海拍攝網劇《我和春天有約會》。

鍾慧冰邀請神隱逾20年嘅蔡曉儀接受訪問。（YouTube@冰姐的花樣人生）

《我和春天有個約會》是蔡曉儀（左一）在亞視的代表作，當年與萬綺雯同是「亞視一姐」。（微博圖片）

蔡曉儀《旺角風雲》飾演張耀揚女友，佔戲不少。（電影截圖）

鍾慧冰提到當年有傳她因私自接內地劇而遭亞視解約，蔡曉儀直認不諱說：「當時有情緒病，所以做好多事唔係跟常規去做，係有呢個問題。」對於自爆曾遭人落降頭，她稱是一個誤會，並解釋：「其實......我嘅情緒病係思覺失調，呢種情緒病係令我有幻覺，誤會有人以為落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟以為真，導致情緒出現好大問題，其實因為情緒病先有咁嘅諗法。」冰姐一臉憂心眉頭緊皺續問：「聽過人話思覺失調係有幻聽同幻覺？」蔡曉儀回答：「係有呢啲，但每個人有唔同，我幻覺以為被人做呢啲咁嘅事，其實係冇，係情緒病出現呢樣嘢。」

蔡曉儀雖發福，但狀態不俗。（YouTube@冰姐的花樣人生）

蔡曉儀承認患上思覺失調，曾幻想自己被落降頭。（YouTube@冰姐的花樣人生）

對於江美儀在2016年的《兄弟幫》節目中揞名爆料，指有前花旦當年中降頭，是因為做第三者，導致正室跳樓一屍三命。此番言論讓外界不由得聯想到2014年曾自爆中降頭的蔡曉儀，其後蔡曉出面怒轟江美儀在她傷口上灑鹽，江美儀則喊冤自己沒有指名道姓爆料，是蔡對號入座。

事隔多年，蔡曉儀已看淡一切，大方回應謂：「我唔知點解佢會有呢個故仔啦，但當時我係思覺失調以為有人落咗我降頭，但呢啲事冇發生過，但傳傳吓好真。（傳到話係你？)係，後來我解釋返我情緒病有呢啲諗法，但唔係真實。（有冇嬲？）冇，或者佢都誤解咗，所以唔需要擺在心，解釋返ok，因為嬲一個人好辛苦。」

江美儀在2016年的《兄弟幫》節目中揞名爆料，指有前花旦當年中降頭，是因為做第三者，導致正室跳樓一屍三命。（電視截圖）

坊間傳出江美儀口中的「花旦」就視蔡曉儀，而蔡曉儀事後怒轟江美儀，澄清並非當事人。（電視截圖）

蔡曉儀獲家人陪伴及支持，經藥物治療及休養過後已經康復，如今不需要再吃藥。患病期間，她亦有幫家人打理時裝生意，過無壓力、平凡自由的生活。至於感情生活，蔡曉儀透露現在單身，感情事一切隨緣，但亦有打趣叫冰姐幫忙覓對象，擇偶條件要心地好及有上進心。

蔡曉儀宣布復出，4月將到上海拍網劇《我和春天有個約會》。（YouTube@冰姐的花樣人生）

2014年，43歲蔡曉儀亦曾宣布復出，但很快又消聲匿跡。（微博圖片）

年前蔡曉儀被影到一個人搭地鐵，健康狀況令人擔憂。（視覺中國）

前年蔡曉儀罕出席「A記同學會」聚會，回復狀態。(fb@陳靖允)

一眾亞視藝人組成的「A記同學會」。(ig圖片)

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