戴耀明兼職洗碗後多咗幕前工作　仲陸續有嚟：我哋呢啲價錢唔貴

「TVB金牌綠葉」戴耀明去年底被揭在黃大仙的茶餐廳打工，洗碗落單一腳踢，自報道曝光後他得到不少的工作機會，除了內地商演外，還有不少的廣告工作，收入得以改善。今日（9日）戴耀明出席新劇《奪命提示》的宣傳活動接受《香港01》訪問時表示生活最近得到改善，工作機會亦相對以前較多。

戴耀明出席新劇《奪命提示》的宣傳活動接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

戴耀明表示「真係job多咗」：「尤其是內地嘅job多咗，香港都有啲job，都係啲商演啊，唱幾隻歌啊，又或者係嗰啲剪綵啊。咁近期又都好慶幸有少少樓盤嗰啲推廣啊。」至於最近還有沒有到茶餐廳打工時，他就指「好少」，因為最近幕前的工作開始比較多，所以茶餐廳的工作就會比較少回去。被問到當初聘請他的張本立（立哥）有否「詐型」，他則笑指「冇」：「我哋不嬲好朋友，好自由啊。」

戴耀明表示「真係job多咗」。(陳順禎 攝)

戴耀明被問到立哥的茶餐廳準備結業，有否關心他發生什麼事時，他就指是租約期滿：「即係佢自己都想專心返佢原本喺尖沙咀間酒樓多啲，因為佢分兩邊都比較辛苦啊，同埋以我所知就租約應該係差唔多滿，咁佢就可能話點都係啦咁就專心返啲。因為分兩邊呢其實都幾辛苦，佢上晝又要返跟住直踩下晝又要返酒樓，所以佢係想專注返啲。」

戴耀明被問茶餐廳結業後可以在哪兼職，他就指自己已經很久沒回茶餐廳：「其實坦白講我自己都係想多返啲幕前啊，演員或者主持嘅工作。」有指立哥因為身體問題才打算把茶餐廳結束，戴耀明笑指他身體問題不大：「咁問題不大嘅，可能係應酬多啦，食滯咗啫，問題不大冇咩問題。」

戴耀明被問到立哥的茶餐廳準備結業，有否關心他發生什麼事時，他就指是租約期滿。(陳順禎 攝)

自兼職工作被揭後，戴耀明被問會否多了人找他拍劇時，他即笑著回應：「都多咗㗎！尤其是內地呢，即係譬如一啲商演或者一啲短劇啊。（有冇啲嘢出咗街？）其實就拍咗一兩個嘅，暫時仲未出街，咁但係就佢幾時出街真係唔知。（係咪都陸續有嚟？）都陸續有嚟㗎，因為我哋呢啲價錢唔貴㗎嘛！又平又靚又襟做真係完全冇詐型，即係所謂三個字『平、靚、正』咁所以都幾受呢個平價嘅市場歡迎。」

戴耀明接多咗好多商演，仲有唔少嘅廣告。(陳順禎 攝)

雖然很多工作都是以內地為主，但香港市場都有工作予戴耀明：「香港都有嘅，香港都有啲遊戲機嘅廣告。」而被問到在內地商演時會否都受歡迎，他則指因為TVB而有人認識：「托賴我哋做咗三十幾年，都積落咗TVB呢個牌子都一段時間，即係對於內地觀眾嚟講都幾深刻嘅。」

雖然很多工作都是以內地為主，但香港市場都有工作予戴耀明。(陳順禎 攝)

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