譚詠麟與陳百祥不和內幕　「明星足球隊」成員莫家淦爆真實情況

TVB新劇《奪命提示》將於3月17日隆重播出，昨日（9日）劇中一班演員盛裝出席宣傳活動，男女主角更走紅地氈進場，隆重程度可以媲美台慶。「老6兄弟」成員莫家淦及葉泓聲接受《香港01》訪問被問到日前（8日）慈善節目《博愛歡樂傳萬家》中的表現，莫家淦認為自己有90分。

一班演員盛裝出席宣傳活動，男女主角更走紅地氈進場，隆重程度可以媲美台慶。(陳順禎 攝)

同屬「明星足球隊」的莫家淦及葉泓聲被問到於內地比賽時，是否有「出場費」這一項時，莫家淦直接表示足球隊表演都是慈善性質：「只係一啲嘅車馬費。」但他亦表示有時代有單位想找黃日華（華哥）去演出，而華哥亦會把工作分給大家，讓大家一起去：「佢就話大家當係一個開心嘅，絕對唔係一個商演價，但係一個開心嘅，大家收封利是仔，一齊玩。」他又指可以參與明星足球隊的團隊很開心，既可以踢足球又可以做善事。其次就是經驗：「能夠喺幾萬人面前一個演出嘅經驗，我諗對我哋做演藝嘅人嚟講都係一個好難得經驗。」

同屬「明星足球隊」的莫家淦及葉泓聲被問到於內地比賽時，是否有「出場費」這一項時，莫家淦直接表示足球隊表演都是慈善性質。(陳順禎 攝)

葉泓聲覺得能加入明星足球隊已經很開心，他更透露是由莫家淦帶他加入：「其實細細個都睇佢哋踢波，知道有呢隊嘢，咁但係一直都入唔到喎。」加入後他大讚黃日華：「咁華哥會畀好多機會我哋啲後輩，好似嚟緊下次，佢話Gorden不如你試下一齊去表演下啦。我哋每一個人都好樂意去做呢個表演，其實都唔係淨係我哋去表演㗎，即係我哋表演緊嘅時候可能，後面成大班兄弟就已經喺哂度，一齊去表演成件事，咁所以係好開心嘅一個group。」

葉泓聲（右邊）覺得能加入明星足球隊已經很開心，他更透露是由莫家淦帶他加入。(陳順禎 攝)

經過節目《博愛》後，會否有商演會找上門，但原來譚校長早已經想好，更在表演完結後說出口叫他們練習：「校長已經興致勃勃啦，佢話同我哋講，係咪時候要練定多一隻喺手呢，咁樣講，咁我哋已經即刻討論。佢話唔一定要唱我歌㗎，其他人嘅歌都得㗎。」當刻他們已經立即想有什麼歌可以做，莫家淦還自爆之前就已經與羅鈞滿出過一隻歌：「都同足球有關，諗緊會唔會用嚟一齊變咗一隻。我哋當然就想繼續有多啲演出啦，但係得到嗰個強心針係，校長同我哋講叫我哋練定。」他們因此而充滿希望。

譚校長早已經想好，更在表演完結後說出口叫他們練習。(陳順禎 攝)

早前明星足球隊傳出「分家」的消息，當中有指譚詠麟與陳百祥因此而不和，作為「明星足球隊」的成員被問到知不知道這件事的內情時，二人就表示「唔知道」。葉泓聲表示「我就完全係唔知嘅」，因為他是比較遲加入的一位，但莫家淦就好像知道內情的說：「其實就唔好話反咗面嘅，因為只不過係學叻哥話齋，有時明星足球隊都受到好多嘅邀請，咁有時有啲我哋呢邊亦都可能接唔曬。 跟住呢就叻哥另一邊就會係，不如佢哋成立一個另一個名，就搞一個球隊，咁結果就係大家一齊可以叫做一齊互相接洽唔同嘅一啲邀請。」透過幾位前輩帶一班藝人接觸內地不同的機構及去一些城市。

陳百祥否認同譚詠麟鬧不和。（陳順禎攝）

譚詠麟被問到「老6兄弟」是否由他策劃時，他表示今年是「明星足球隊」的四十週年，所以就想做點事情。(葉志明 攝)

至於被問到兩邊會否同場時，莫家淦表示有的：「校長同我哋其實逢星期二、四、六都會踢波嘅，練波好多，星期三又有明星隊練波。二四六嘅波叻哥又會出現，校長又會出現，我哋又會出現。大家都係咁踢波，都係互相交波，互相射波咁樣。（兩邊有競爭？）香港明星足球隊同埋叻哥成立嘅一隊球隊都好受歡迎。」

莫家淦話譚詠麟同陳百祥冇鬧翻。(陳順禎 攝)

莫家淦再舉例兩邊沒有競爭，反而是相輔相成：「咁有時係我哋嗰邊嘅秘書們都話『真係冇期啦。』所以唔存在競爭，例如叻哥所講，都接唔哂嘅，真係接唔哂啲活動。（見到面會唔會尷尬？）冇，冇尷尬！一齊食飯，我哋基本上成日見面，食飯都一齊。」更指其實星期二四六踢足球時都會見到。雖然足球隊成員與叻哥經常都有見面及吃飯，但重點人物是譚詠麟與陳百祥這兩個人有否見面，莫家淦就指他們兄弟情深：「幾十年兄弟佢哋之間，更加冇嘢啦。」說完亦馬上「戴定頭盔」表示他們是前輩，所以不便評論他們之間到底有沒有事：「但佢哋幾十年兄弟一定冇問題㗎！」

莫家淦再舉例兩邊沒有競爭，反而是相輔相成。(陳順禎 攝)

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