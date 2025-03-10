奪命提示｜文偉鴻大爆郭柏妍「攻擊力」最強　連呢個人都被KO

TVB新劇《奪命提示》將於3月17日隆重播出，昨日（9日）劇中一班演員盛裝出席宣傳活動，男女主角更走紅地氈進場，隆重程度可以媲美台慶。劉佩玥、劉穎鏇及郭柏妍以晚裝現身大騷長腿，郭柏妍更以大露背現身，超級吸睛。現場播出多段宣傳片時，有不少的性感場面，看到在場的觀眾「嘩嘩聲」。3位女主角拿著槍擺出最吸引人的pose來與陳山聰、張振朗及林子善合照，當然少不了監製文偉鴻，他拍完照後都表示「自肥成功」。

劉佩玥、劉穎鏇及郭柏妍以晚裝現身大騷長腿。(陳順禎 攝)

陳山聰、張振朗、林子善及監製文偉鴻活動後接受《香港01》訪問，文偉鴻表示劇集雖然等了兩年才播，但現在就是一個剛剛好的timing：「個題材的而且確係超前咗呢個世代，咁而家呢反而係一個啱啱好嘅timing。」

陳山聰、張振朗、林子善及監製文偉鴻活動後接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

張振朗被問到今是否第一次有這麼多打戲，他表示今次是第一次如此密集及要求高，他憶述當時發生的事：「我記得我同山聰有一場戲打咗真係差唔多有30個take。我哋喺後巷度，真係爭0.1秒就係爭0.1秒，我覺得係同我以往拍嘅會有啲唔同。」張振朗更指今次是他第一次開真槍，文偉鴻為他及劉穎鏇準備了百多發子彈，寄望拍到一段唯美鏡頭。文偉鴻還笑指把子彈的單交給張振朗，又指他不怕收到帳單，因為他現在show錢很豐厚：「咁嗰張單你放心我一定會寄返畀你，喺show錢度扣。」

張振朗更指今次是他第一次開真槍，文偉鴻為他及劉穎鏇準備了百多發子彈，寄望拍到一段唯美鏡頭。(陳順禎 攝)

文偉鴻被問到今次劇集與之前的打戲份量時，他則指是差唔多，但今次除打戲外，還加入了一些不同：「其實我哋加入咗一個懸疑性喺度，因為我哋嘅戲關乎於一個手機助理，而家AI嘅面世，究竟AI佢點解會突然間自發提供咗一啲破案訊息畀我哋咁多位警員去查案呢？當中其實仲有好多謎團係好有追看性嘅。」

文偉鴻表示打戲份量同之前的差唔多。(陳順禎 攝)

陳山聰及林子善早就已經有拍文偉鴻劇集的經驗，已經習慣打戲連連，被問到隔了一段時間再拍會否不習慣，陳山聰就指不會，因為近幾年都是拍文偉鴻的劇集為主：「我哋一埋位已經嗰個身體嘅制式，佢裏面嘅記憶體已經喺返曬度！」

陳山聰及林子善早就已經有拍文偉鴻的劇集，已經習慣打戲連連。(陳順禎 攝)

林子善表示不用開劇時會勤力健身，其實是有原因的：「其實係prepare定大佬隨時開劇，即係我哋係嗰啲隨時侯命。同埋佢嘅劇通常都係打鬥、開槍嗰啲，咁個body隨時都要ready，兩個禮拜後除衫得唔得啊？所以我哋係幾時都要keep好個身形同埋嗰個作戰狀態。」

林子善就表示不用開劇時會勤力健身。(陳順禎 攝)

陳山聰透露張振朗在劇中有除衫的鏡頭，張振朗笑得十分尷尬：「我嗰個show body呢個最重要唔係喺個body度，係喺part舞度。」被問到是什麼場合有除衫這一行為時，張振朗自爆在家中發生，但文偉鴻再爆「劇中嘅女朋友屋企去發生嘅呢件事冇錯」，令人充滿暇想。另一個有除衫的鏡頭的人就是林子善，但他卻表示自己除得有點奇怪。

張振朗自爆在家中發生，但文偉鴻再爆「劇中嘅女朋友屋企去發生嘅呢件事冇錯」，令人充滿暇想。(陳順禎 攝)

文偉鴻被問到今次加入了郭柏妍成為了「J女郎」，對她有什麼評價時，他馬上嘩一聲：「佢嘅攻擊力，我話畀你聽，肯定係高過Tiffany同阿moon！佢嘅攻擊力呢係大家想像唔到嘅，遲啲就會有一條宣傳片將會出現！」文偉鴻透露郭柏妍的攻擊力強到連張振朗都淪陷。

文偉鴻大爆郭柏妍「攻擊力」最強。(陳順禎 攝)

第一次拍重份量打戲的張振朗，第一場就已經打傷頭，他被問到女朋友有否擔心時，他回答得令人有不少的聯想：「我好記得嗰陣時傷嘅時候，我係冇同我屋企人講嘅，即係我傷咗嘅時候，我唔希望佢哋會第一時間好擔心啊，點算啊咁，我係冇同佢哋講嘅。」原來女朋友已經是家人之一，其實他早前接受訪問時已坦言視女友為結婚對象。

張振朗回應女朋友有否擔心他頭受傷，但他回答令人有不少的聯想。(陳順禎 攝)

點撃睇更多劇集《奪命提示》嘅宣傳花絮：