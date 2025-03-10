顏米羔被公開追數2萬　終還錢及回覆對方：有事慢慢講何必咁傷害

無綫王牌節目《中年好聲音2》的第三名顏米羔，自比賽後曝光率不少，昨日（9日）是他的44歲生日，竟被一名網名叫「leo71287」的人士公開在threads追數「贈興」，還貼出多張與顏米羔私訊的對話截圖。該名人士留言：「Mic-go 師父生日快樂 🎂一個係2022年尾，要做足十二個月嘅job。係你參加中年好聲音2之前嘅事。今日已經係2025年3月都唔覆我幾時找數。因為WhatsApp 你一直唔覆，你嘅好兄弟之一嘅我迫不得已要係呢度問你打算點。但係你個另一好兄弟間agceny公司話已經出哂錢畀你。」

無綫王牌節目《中年好聲音2》的第三名顏米羔，自比賽後曝光率不少。（IG@micgo_ngan）

顏米羔44歲生日，獲一班粉絲幫他慶祝，但他就在同日被人公開追數「贈興」。（IG@micgo_ngan）

有人公開向顏米羔追數。（threads@leo71287）

從私訊對話截圖可見，訊息上的名字寫上「Mic-go顏」，發文者先後在去年年6月25及30日向顏米羔發出短訊問：「幾時找數？」疑似顏米羔回覆：「兄弟，其實我由上年到而家都無工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩無咩要特別洗錢。比賽完到而家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋，一分匹布咁長，搵日見面，好耐冇傾偈喇，我都經歷咗一個好難形容嘅旅程，辛苦但係堅持，我記得架兄弟，我會盡快settle🙏🏼約，好耐冇見🙏🏼」不過當對方約疑似顏米羔見面，他卻未有再回覆，直至11月對方再追數，表示：「你連個plan要點做都冇話過我知，呢啲錢唔係我主動借畀你，而且你亦都忽略咗我都要出糧畀人，我希望我今次最後一次追你。」隔了一段時間後，此人又再說：「唔好再拖了」，仍不獲回覆。

對話截圖，上方顯示「Mic-go顏」。（threads@leo71287）

有人稱一直冇收入。（threads@leo71287）

顏米羔曾向追數者稱，自己「比賽完到而家都未收到公司一蚊糧」，只是表面風光而已。（IG@micgo_ngan）

顏米羔（9日）在追債事件見報後，於社交平台發文回應：「就今日3月9日有一位朋友在Threads發表，有指2022年未支付一個工作薪金2萬元，本人承認與對方溝通不足，導致對方不安，亦已與對方道歉並處理款項。」顏米羔又在對方的貼文下貼出截圖回覆，其中先是有一條已刪除訊息，以及曾致電對方，對方說：「做緊嘢」，顏米羔再傳送一條訊息並刪去，之後他向追數者說：「兄弟，我明你失望，但你選擇用哩（呢）個方法，其實傷害會好大。我承認我無好好溝通，真係好長篇，亦係我個人嘅嘢無必要你去體諒。我才剛剛settle好我之前自己嘅事情，我都唔係你睇咁風光，一直在努力中，有事慢慢講，何必咁樣傷害。我無咗電話紀錄，你話我知數目幾多，我攪（搞）咗俾你先」

顏米羔在追數事件見報後，表示自己已處理款項，稱問題只是「與對方溝通不足」。（IG@micgo_ngan）

顏米羔相隔多時終回覆追數人，詢問實際款項並向對方說：「兄弟，我明你失望，但你選擇用哩（呢）個方法，其實傷害會好大。」（Threads@micgo_ngan）

對方其後回覆：「Hey，你記唔記得好耐好耐之前你搵我拍一個印度人嘅生日會？嗰時我唔小心唔見左啲footage 你同我講啲咩，我最記得就係出佐事要盡早講。我一直都唔係催你找定點，但連一個基本尊重覆我大概幾時有都冇，我又唔係日夜追魂數，你想我點？我唔係base on 你風唔風光去決左催唔催你，你係真係有經濟困難，當初就唔啱傾到啱，點解要拖到咁。你知我一向都（唔）鍾意搞事，有邊次唔係幫得到就幫？兄弟唔係叫就得，我哋都上過堂，我哋行為先係反映我哋所作所為。錢嗰度我最開初係話 20k。」顏米羔之後將2萬5過畀對方，對方亦在收到顏米羔回覆後貼貼文刪去。

對方指顏米羔一句回覆都冇，有欠尊重。（Threads@micgo_ngan）

對方指顏米羔拖欠2萬，最終顏米羔轉賬共2萬5，應該是連本帶利。（Threads@micgo_ngan）