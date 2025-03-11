出獄港姐半山豪宅為母慶祝88歲生日　三代同堂自爆屋邨過快樂童年

現年63歲的前港姐季軍寇鴻萍涉於2009至2017年，8年內11度逃稅，訛稱與父親同住，令稅務局少收約8.6萬稅款，經審訊後被裁定11項蓄意逃稅罪成，判即時入獄9個月。前年出獄後，寇鴻萍的生活已重回正軌，不時在社交平台分享正能量訊息，去捐血、支持國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》，又出席上流社交活動。

寇鴻萍涉逃稅，已服畢刑期。(張浩維攝)

寇鴻萍出獄後發放正能量去捐血。（IG@kauisabella）

早前睇《哪吒2》。（IG@kauisabella）

日前是寇鴻萍媽媽的88歲生日，寇鴻萍做孝順女，邀請父母到其位於半山堅尼地道的豪宅慶祝，但未見77歲、早前被指忽然暴瘦的梁廷鏘現身，為外母慶生。寇鴻萍寫道：「祝我偉大的媽媽，88歲生日快樂，福如東海、壽比南山！🎂❤️😁」。片段可見，一身家居服的寇鴻萍撐住拐杖開門先迎接媽媽，並賣口乖說：「生日快樂」，之後就輪到爸爸到來，寇爸爸年事已高有90幾歲，兩老均由工人陪同前來，並要用拐扙助行。

寇鴻萍媽媽88歲生日快樂！（IG@kauisabella）

寇鴻萍未有透露何事整傷痛。（IG@kauisabella）

寇鴻萍90幾歲嘅爸爸都嚟咗。（IG@kauisabella）

寇鴻萍住半山豪宅，送大利是俾媽媽。（IG@kauisabella）

寇鴻萍透露媽媽於1937年在江蘇出世，幾歲去了上海，20歲認識爸爸，婚後隨爸爸回天津老家，之後移居到香港。寇鴻萍的父母育有一女兩子，寇鴻萍是大家姐，自幼在公共屋邨長大，她說：「我哋家境不是富裕，但家裡卻從不缺吃和穿的，也沒有叫我們做任何家務，全都是媽媽一個人買菜做飯和家務，所以我和弟弟們都有一個很快樂的童年。」

寇鴻萍父母60年代移居香港。（IG@kauisabella）

寇鴻萍是82年港姐季冠。（IG@kauisabella）

寇鴻萍現在居住的環境很闊落，飯廳有一張巨型的圓桌枱，一家人吃飯後，便唱生日歌和切蛋糕，而其中一個蛋糕更是由寇鴻萍大女唐貝詩親手製作，寇媽媽收了女兒的大利是，之後亦有派利是給兩位外孫女，還叮囑她們：「你哋快啲結婚生仔」。最後寇鴻萍祝福父母要一直好好享福，安享晚年。

家中有一張大圓桌。（IG@kauisabella）

寇媽媽食完飯就俾利是，仲叫兩個外孫女快啲結婚生仔。（IG@kauisabella）

寇媽媽食完飯就俾利是，仲叫兩個外孫女快啲結婚生仔。（IG@kauisabella）

未見老公梁廷鏘。（IG@kauisabella）

寇鴻萍經歷兩段婚姻，1987年與「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，二人育有兩名女兒，1992年二人正式離婚。兩年後她認識了梁廷鏘，並於2003年9月22日在英國註冊結婚。出身大富之家的梁廷鏘，祖父曾在廣州當外資公司買辦， 後來在澳門買下一條街物業收租；其母譚玉蘭是30年代影星，父親是建築商人。本身是事務律師的梁廷鏘近年亦開始進軍飲食界，在香港和內地開辦多間高階食肆。

梁廷鏘激瘦！（IG@kauisabella）

去年聖誕出席上流社交活動，與富商霍震霆與「最美港姐」朱玲玲的兒子霍啟山見面！（IG/@kauisabella）