莊子璇經歷父親病危險死　對人生價值觀有重大改變：多啲陪屋企人

莊子璇（Hilary）今晚（10/3）現身尖沙咀出席品牌活動。提到現時父親最新病況，莊子璇接受《香港01》訪問時表示：「雖然爸爸而家醒返，但我都唔敢太過掉以輕心，因為當時就係太過掉以輕心，諗住冇乜嘢，點知就收到電話話爸爸要搶救，變咗我而唔敢放得太低。」

莊子璇指父親康復之路會好漫長。（陳順禎攝）

莊子璇續指父親現時精神狀態仍未完全康復過來，思緒亦有些混亂：「其實佢係唔知自己點解會喺醫院度，我有問佢嚟醫院做乜，佢完全係冇印象，但佢就認得我哋。佢只係邏輯上有啲亂，例如佢會同我講天花板有蛇追緊佢，又或者沉船要人去救佢。（醫生有冇話呢個情況會持續多久？）因為醫生之前幫佢打過鎮定劑，醫生就話要睇佢嘅體內鎮定劑慢慢消化咗之後，情況就會有改善，但需時幾耐先會清醒返就冇講到。但我哋有心理準備知道佢嘅康復之路會好漫長，同埋佢之後乖唔乖去多做運動，變咗我哋屋企人係要陪佢一段好長嘅時間。」

莊子璇今晚出席活動。（陳順禎攝）

父親走出鬼門關，對你有多大的改變？莊子璇表示：「我覺得有啲睇化咗，明白到生命好脆弱，就好似佢前一日同我傾緊偈，但第二日就命危入咗ICU搶救，令我覺得要珍惜當下同人與人之間嘅關係，同埋有啲嘢唔使睇得咁重，同埋人走咗之後根本都帶唔走啲乜嘢。之前都好忙，冇乜時間陪屋企人，變咗而家都會抽多啲時間去陪屋企人，同埋陪得佢多咗，自己都諗嘢都多咗，同埋要擔起照顧者角色，令自己都成長咗諗嘢都成熟咗。」