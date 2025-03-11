孟耿如強調老公黃子佼無意復出　宣布無限期關閉所有社交平台

台灣主持黃子佼2023年爆出性醜聞，連老婆孟耿如都受牽連，兩夫妻的演藝事業全面停擺，連社交平台都關閉。去年12月黃子佼審判結果出爐，被判有期徒刑8個月，而孟耿如亦重新投入社群，雖然沒有留下片言隻語，但見心情還不錯。

台灣主持黃子佼2023年爆出性醜聞。

近日黃子佼被台媒直擊一家三口在連假期間開心遊玩，立即引起大批網民反感，以致孟耿如又受黃子佼連累。日前（9日）孟耿如宣布將無限期關閉所有社交平台，並表示：「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

黃子佼自拍影片承認過錯後一度失聯，太太孟耿如與好友們緊急找尋後將他送院。（IG：@summer1991720）

孟耿如又受黃子佼連累。（FB圖片）

孟耿如強調老公黃子佼未來都不會出現在公眾視野，亦沒有復出的打算及自己都不支持。孟耿如續說：「我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。」不少網民覺得是黃子佼的錯而令孟耿如被拖下水，希望她可以加油。

孟耿如宣布將無限期關閉所有社交平台。(ig圖片)

但亦有網民發現孟耿如日前發文時正與好友身在日本玩樂，與她社交平台可憐的樣子很有出入，故此又惹起民憤。