台灣第一名模巴黎街拍大玩胸前透視誘惑　曬神級黃金比例完美身材

有「台灣第一名模」之稱，現年50歲的林志玲 （Chiling）於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並於2022年1月31日農曆新年除夕宣布誕下仔仔，一家三口生活幸福美滿。由於她成為人妻人母之後全力照顧家庭，相夫教子，2023年毅然宣布不再復出演藝圈，只會參與公益慈善活動，以及繼續一些代言工作。她間中也會於社交網分享生活點滴，更新近況。

林志玲（Instagram@chiling.lin）

林志玲在2019年與日籍男歌手AKIRA(黑澤良平）結婚。（林志玲微博圖片）

林志玲一家三口相當幸福。（林志玲微博圖片）

林志玲（Instagram@chiling.lin）

林志玲（Instagram@chiling.lin）

近日林志玲獲邀出席巴黎時裝周，昨日有網民於社交裝分享了在當地偶遇林志玲的短片，留言寫道：「林志玲！！美顏震撼！！太美了吧！好溫柔，是志玲姐姐給的一些美顏暴擊！！！」片中可見林志玲身穿一襲暗黑色lace透視連身裙，胸前若隱若現性感誘人，同時盡顯她的S型玲瓏曲線體態美，加上凍齡美貌，可說是天使與魔鬼的混合體。

林志玲身穿LACE裙現身巴黎。(小紅書)

林志玲身穿LACE裙現身巴黎。(小紅書)

林志玲身穿LACE裙現身巴黎。(小紅書)

林志玲身穿LACE裙現身巴黎。(小紅書)

林志玲自己亦有於IG曬出她穿該條lace裙子的美照，開衩設計露出穿上黑絲的白滑修長美腿，衝擊網民視覺。林志玲亦於另一社交平台分享了一張她於健身房的全身照，並留言：「加油加油加油」。相中的她身穿瑜伽服在跑步機上，大騷她的神級黃金比例完美身材。

林志玲完美身材黃金比例。(小紅書)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)

林志玲自己POST的美照。(ig圖片)