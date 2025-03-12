TVB才華型小生上海隨意拍　網民竟認錯人：係咪就係楊千嬅老公？

現年27歲的丁子朗，參加2016年《香港先生》奪得亞軍兼「最上鏡先生」入行，出道至今獲無綫力捧極速上位，在《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與羅天宇齊奪「飛躍進步男藝員」。除了拍劇做綜藝外，還先後參與大型選秀節目《亞洲超星團》和一人孭起整個《萬千星輝頒獎典禮》，可見備受器重。不過丁子朗未有因此自滿，不斷增值自己，近年還舉行畫展兼推出歌曲，可謂多才多藝。

當年只得19歲的丁子朗，參加香港先生贏得亞軍兼最上鏡先生。（資料圖片）

丁子朗於《萬千星輝頒獎典禮2021》中，與羅天宇齊奪「飛躍進步男藝員」！（電視截圖）

丁子朗之前參與無綫與星空衛視聯合製作的大型選秀節目《亞洲超星團》，成功挑戰自己。(資料圖片/胡凱欣攝)

丁子朗目前不時中港兩地走，今年初還有機會到雲南西雙版納拍攝由彭發執導的劇集《博憶》，劇中除了有「視帝」黃宗澤外，更有「台灣頂級男神」霍建華，演員卡士十分強勁，令他獲益良多，同時為打開內地邁進重要一步。而丁子朗似乎也特別鍾情上海，近日他更新社交平台，並寫上：「真的太愛上海了」。

丁子朗之前舉行個人畫展，讓大家見到他多才多藝一面。(資料圖片/胡凱欣 攝)

丁子朗年初到內地拍劇，與台灣頂流男神霍建華合作。(IG@karl_ting)

丁子朗最近還做埋歌手，推出單曲。（大會提供）

丁子朗還隨文附上了多張在當地的隨意拍，他上身穿上一件黑色圓領Tee襯格仔裇衫，下身配搭一條淺色闊腳褲，全身搭配簡約得來不失帥氣；在其中一張相中，丁子朗還拍下閉路電視中的自己，他Chok住招牌酒凹，一隻手拿着飲品，另一隻手則舉起勝利手勢，十分淘氣；而另一張相他則近鏡自拍鬚根，展示Man爆的一面。內地粉絲看了貼文後，紛紛留言求偶遇。但也有網民大擺烏龍，留言問：「丁子朗係咪就係楊千嬅的老公丁子朗喔？」有粉絲代答：「嗰個係丁子高」，大懵網民即刻耍冧：「哇～咁樣咩。唔好意思。記錯咗。sorry。」令人哭笑不得。

丁子朗日前現身上海。（小紅書@丁子朗）

對住閉路電視自拍，好淘氣。（小紅書@丁子朗）

當然要同靚靚建築物合照。（小紅書@丁子朗）

有鬚根的丁子朗好man。（小紅書@丁子朗）

有網民搞亂丁子朗和丁子高，令人哭笑不得。（小紅書截圖）