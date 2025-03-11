車婉婉生父非張英才出世紙父親一欄另有其人　父女十年前相認

現年51歲的車婉婉連續三輯主持《中年好聲音》均叫好叫座，令人氣急升。車婉婉原名車沅沅，一直有傳她的生父是粵語片小生張英才，有指16歲已經入行的張英才於1960年代遇上了車婉婉媽媽車綺芬（Helen），車綺芬同是粵語片的演員，二人相戀後於1964年結婚。有指車綺芬與張英才婚後育有兩子，及後二人離婚，而車綺芬亦移居美國並於1974年誕下車婉婉，車婉婉一直跟隨母親姓氏，而車婉婉的生父身分一直成謎。

有傳車婉婉的生父是張英才。

張英才在2023年離世，享年88歲。（網上圖片）

張英才是粵語片年代一線小生，亦是配音員。（FB圖片）

日前車婉婉接受周刊訪問，首度揭露生父的真正身份，原來是一名華裔人士。車婉婉直言母親在生時一直不會多發言，因為是上一代的感情，自己「何德何能去為他們解畫」？直至約十年前，那年車婉婉41歲，媽媽離開之後，車婉婉的生父跟她聯絡相認，當時車婉婉找回出世紙查看，而此人名字跟出世紙上父親一欄的名字是一樣。

車婉婉透露父親一欄是一位華裔人士。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉透露父親是透過網上app跟她聯絡，之後從美國來港相認，由於父女從未見面，只是透過一張相片，車婉婉指感覺難以形容，確是演戲也演不到，很難解釋。車婉婉未有詳問父母過去種種，但她生兒子BBQ時，父親亦有到醫院探望，而父女間中亦有聯絡，製作屬於他們的回憶。

車婉婉囝囝出世時，生父亦有到醫院探望。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉婚後育有一子，透露與父生十年前相認，現在父母亦時有聯絡。（IG@cheyuenyuen1228）