離巢視后被爆進駐2000呎半山豪宅愈住愈豪　減產做老闆躋身富婆圈

視后唐詩詠（Natalie）在2022年宣布離巢，與TVB結束20年賓主關係，回復自由身的她，不但廣告、商演一個接一個，唐詩詠又為HOY TV拍攝旅遊節目《英國邊忽好》及《韓國邊忽好》，近年她更刻意減產，去年與朋友合資在銅鑼灣開設日式吐司專門店，至今麵包店仍然大排長龍，人氣極旺！生意做得有聲有色，唐詩詠亦愈住愈豪，近日有報道指她已由北角海景豪宅搬到中半山兩千呎豪宅，相當富貴！

視后唐詩詠（Natalie）在2022年宣布離巢，與TVB結束20年賓主關係。（IG@natalietong53）

回復自由身。（IG@natalietong53）

前年劉鑾雄（大劉）太太陳凱韻（甘比）舉辦鈎織工作坊，唐詩詠更成為甘比的第一個學生。（IG@natalietong53）

唐詩詠與梁洛施（Isabella）及陳伶俐變閨密，成功躋身富婆圈！（IG@brianna.0li）

開麵包店。（IG@natalietong53）

開麵包店。（IG@natalietong53）

唐詩詠在2023年由清水灣半島搬到月租6萬元的北角海景千呎豪宅，但日前她就被發現出席完活動後，親自駕駛其黑色平治電動車離開，之後直駛到位於中半山地利根德里的蘭心閣。據知該屋苑單位面積逾2,000呎，月租逾12萬元，黎姿一家、邱淑貞、張栢芝等都曾是鄰居！消息曝光後，不少網民都好奇麵包店是否如此吸金，但亦有人猜測唐詩詠有新戀情。

北角海景千呎豪宅。（IG@natalietong53）

經常與愛貓自拍！（IG@natalietong53）

舒適。（IG@natalietong53）

不少好友都曾到家中作客！（IG@natalietong53）

近日被爆搬到中半山兩千呎豪宅。（IG@natalietong53）

愈住愈豪！（資料圖片）

曾被封為「最佳女友」的唐詩詠，自入行以來承認過的戀情只有三段，入行初期因與余文樂合作拍攝港台劇集《青春＠Y2K》而撻着，但其後有指余文樂與盧巧音拍戲擦出愛火，最後與唐詩詠分手收場。之後唐詩詠與崔建邦在2005年因合作主持節目而撻着，但男方被爆夜蒲、偷食、緋聞不斷，兩人多年來離離合合，直至2014年正式分手，結束斷斷續續9年的感情。2013年唐詩詠與洪永城因合作拍攝劇集《載得有情人》而結緣，其後男方力追，2015年公開戀情，但最後在2017年分手。

唐詩詠自爆曾遇男友偷食！（YouTube影片截圖）

曾被封為「最佳女友」。（IG@natalietong53）

唐詩詠離巢後生活多姿多彩。（IG@natalietong53）

唐詩詠罕曬三點式泳照。（IG@natalietong53）

唐詩詠泳照。（IG@natalietong53）

近年刻意減產。（IG@natalietong53）

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