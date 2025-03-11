一線男星澳門豪賭7日輸掉10.3億　抵押豪宅私人飛機還債

近日網上瘋傳某位超級一線男星，在澳門永利皇宮賭場貴賓廳，連續七天豪賭，輸掉約10.3億元港幣，還要抵押豪宅及私人飛機。巨星欠債消息曝光後，網民紛紛猜測欠債藝人身分，從內容中提到三大線索，成為最新的娛樂圈熱話。

網傳一線男星澳門豪賭7日輸掉10.3億。（微博圖片）

巨星欠債事件曝光原因，是由於國際金融調查機構Global Financial Watch於3月10日，發佈的跨境資金異常流動報告，報告顯示該名藝人通過境外公司向賭場帳戶分17筆共轉入8.6億元港幣，又向地下錢莊兌換1.7億港元現金籌碼，由於金額龐大，澳門金融管理局反洗黑錢系統，於3月6日已將該帳戶標記為高風險，並懷疑他洗黑錢。

澳門永利皇宮賭場。

網上傳出該名巨星，為了翻本甚至向澳門有勢力人士，借了3億元港幣，目前他名下北京朝陽區2.8億元人民幣的獨立別墅及上海陸家嘴頂級公寓，都已被法院查封。雖然巨星身分眾說紛紜，但網民憑資料搵出三大線索，首先是該男星早已負債15億元人民幣，在春節檔期主演的電影分紅6.3億元人民幣已被凍結。其次是前妻正爭取子女撫養權，另外，該名男星曾飛香港售賣數千萬元的名錶套現，從符合這三點的男星推測，答案呼之欲出。

趙本山是超級富豪，從不用借錢。（微博圖片）

陳道明潔身自愛，不愛上賭場。（微博圖片）