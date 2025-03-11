奪命提示丨劉穎鏇腿功勁凌空飛踢展現好身手　從演8年喊得最多次

由兩大視帝陳山聰及張振朗攜手合作，與劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等演出的動作懸疑劇《奪命提示》,將接棒《痞子無間道》於下周一（17日）起播出。

兩大視帝陳山聰及張振朗攜手合作。

張振朗型仔look。

要成日拉筋。

呢幕「踢出新高度」絕對少啲腰力、腳力同柔軟度都唔掂。

昨晚(10 日)TVB發布最新宣傳片段，主角是首度飾演情侶的張振朗及劉穎鏇。張振朗除展現了「踢出新高度」的踢腿神功，其中一幕「蟹爬大髀」，張振朗「既愛且恨」的誇張演繹，加上孖煙囪裝束，絕對是一等一搶焦之作！張振朗在宣傳片笑言，搞笑場口的成功要訣之一竟然是拉筋！他笑言：「估唔到拉咗筋除咗喺拍動作嘅時候用得著，拍搞笑嘅場口都能夠大派用場。」

呢件「蟹爬大髀」睇嚟仲有後續。

呢個單眼撒嬌好 cute 。

張振朗今次同 Tiffany 好多場口都 part 住上。

張振朗今次同 Tiffany 好多場口都 part 住上。

Tiffany 則指是次除了要挑戰更多和更高難度場口外，還要應付不少內心戲及喊戲，Tiffany 接受 TVB.COM 訪問時，坦言是次是其八年拍劇生涯以來喊得最多的一部劇集：「今次要喊嘅次數同程度，係突破晒咁多年以嚟嘅經驗。」談到以往曾直認拍喊戲不容易，Tiffany 表示隨著經驗的累積，自己確實比以前容易理解及進入狀態，並謂今次要特別感謝監製Jazz的循循善誘，以及拍檔張振朗的用心交流！她說：「每次我哋拍呢啲感情戲,Jazz都會特別令到成個環境好安心，佢拍之前會問我哋係咪熟晒啲對白、係咪ready好，只要我哋ready好就會即刻拍，咁樣好畀到信心我哋，令我哋演起上嚟都有信心啲。」

Tiffany 有多場喊戲。

Tiffany 有多場喊戲。

Tiffany 有多場喊戲。

Tiffany透露有好多場口都是與張振朗一齊拍，事前要做好溝通，她說：「可能係度吓嘢又或者分享吓大家對唔同場口嘅睇法，次次我哋都好踴躍咁去討論點樣可以令成場戲更加好，會加好多細位同埋 jam 啲嘢出嚟，等啲有情緒嘅戲份可以更有 support。」

有氣勢。

Tiffany 今次照樣要打到落花流水。

Tiffany 今次照樣要打到落花流水。