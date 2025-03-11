車婉婉被罵「忤逆女」極無奈　與生父初次相認爆喊：填補缺失部份

現年51歲的車婉婉生於單親家庭，母親車綺芬（Helen）曾是粵語片的演員，與當年的一線小生張英才在1960年代遇上，二人相戀後於1964年結婚，有指二人育有兩子，及後便離了婚。而車綺芬移居美國並於1974年誕下車婉婉，車婉婉一直跟隨母親姓氏，而車婉婉的生父身分一直成謎。

車婉婉終於開（資料圖片）

有傳聞指車婉婉的生父是張英才，但車婉婉一直未有親口承認，屢遭網民狠批是「忤逆女」連爸爸都不認，車婉婉今日接受《香港01》訪問，表示一向不會過問上一代的感情事，但身世經常被談論，覺得始終要講一次，她說：「大家不停追問，一向唔想交代及評論，點解一齊分開，我哋後一輩冇資格談論，我同才叔叔（張英才）都係圈內人，我媽媽都係一半圈內人，我最細冇話事權，所以唔刻意解釋呢件事。但觀眾睇得好肉緊，俾人話忤逆女，仲唔認乜乜乜，覺得人生都要講一次，撳出嚟（網上）就見到，老人家喺上面都好不安靈，雖然人哋未必有興趣知，但都想講得清清楚楚。」

一直有傳張英才是車婉婉的爸爸。（網上圖片）

車婉婉表示拍《皆大歡喜》時曾與張英才合作。（電視截圖）

車婉婉指媽媽的婚姻一直是家中的禁忌話題，她解釋：「唔會同媽媽講起，梗係唔開心先分手啦，同才叔叔係，同爸爸都係，所以唔會講呢個topic，如果要問都係我哥哥（才叔兒子），但我哋關係都好好，好似親生一樣。」婉婉指與才叔叔曾在《皆大歡喜》中合作，亦有一起飲茶，她說：「隔離（媽媽）嗰個都唔問，冇理由飲茶餐問（是否生父），我亦冇問過啲前輩auntie，好似寶珠auntie呀，或者會影响人哋。其實童年最需要爸爸，但最痛苦嘅時候都過去，冇需要再搵出。媽媽亦身兼父職，填補咗好多個窿，所以真係冇乜真係去搵爸爸。」

車婉婉媽媽車綺芬在07年離世，大概在十年前，那年車婉婉41歲突然接到親生爸爸主動聯絡，她透露出世紙一欄爸爸的名字與對方一樣，對方從美國來港相認，車婉婉憑一張相片到機場接機，她直言比劇集更戲劇化，問到是否一眼認出爸爸？她說：「梗係唔認得啦！我接咩機呢？我都唔知邊度出嚟，好似拍戲咁，佢走過嚟，真係好似劇本咁。（有冇喊？）有喊，乜嘢喊唔知，本來冇突然降落呢個人係你老豆，大家睇我主持都知我水泡嚟好易着就爆裂出嚟，我唔能夠界定係咪傷心，喜悅又唔係，呢件事觸動到我到我情感。」

車婉婉從來唔過問媽媽嘅感情問題。（資料圖片）

車婉婉透露初次同爸爸相識係機場爆喊。（資料圖片）

車婉婉生父是一名華裔人士，與婉婉媽媽分開後人生亦有後續發展。兩父女至今仍有保持聯絡，她生兒子BBQ時爸亦有到醫院探望，車婉婉說：「最幸福我個仔，一出世多咗個公公，雖然佢唔知。佢好nice，呢件事係令我嘅故事最圓滿，以前好似一個missing part，佢嘅出現就complete咗個picture（畫面）。

車婉婉囝囝出世時，生父亦有到醫院探望。（IG@cheyuenyuen1228）

車婉婉婚後育有一子，透露與父生十年前相認，現在父母亦時有聯絡。（IG@cheyuenyuen1228）