88歲長壽劇綠葉近照貴氣不減　去年兩度跌倒入院幸無大礙

現年88歲的梁葆貞早年憑TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角深入民心，又在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽，令觀眾留下深刻印象。已退休30年的梁葆貞早已移居加拿大享受晚年生活，但每年都會抽時間返港，與昔日圈中好友聚會。日前梅艷芳生前好友連炎輝在馬會筵開22席舉行生日宴，多位資深藝人都有出席，包括胡楓、羅蘭、甄珍、葉子楣、姜大衛李琳琳夫婦、錢嘉樂湯盈盈夫婦、苗僑偉戚美珍夫婦、黃日華、邵美琪、余安安、顧紀筠、肥媽、尹光、賈思樂、盧海鵬、余慕蓮、文雪兒等，而梁葆貞亦有露面，對住鏡頭微笑相當精靈！

日前梅艷芳生前好友連炎輝在馬會筵開22席舉行生日宴，多位資深藝人都有出席。（Facebook@汪曼玲）

星光熠熠。（Facebook@汪曼玲）

苗僑偉戚美珍夫婦。（Facebook@汪曼玲）

黃日華、邵美琪、盧海鵬、顧紀筠、林國斌。（Facebook@汪曼玲）

文雪兒。（IG@candymancandy）

文雪兒同黃日華。（IG@candymancandy）

甄珍。（IG@candymancandy）

顧老闆。（IG@candymancandy）

邵美琪。（IG@candymancandy）

尹光、葉子楣。（IG@candymancandy）

余慕蓮。（IG@candymancandy）

黃韻材。（IG@candymancandy）

「順嫂」梁葆貞。（IG@candymancandy）

「順嫂」梁葆貞。（IG@candymancandy）

「順嫂」梁葆貞。（IG@candymancandy）

出身演藝世家的梁葆貞，爸爸是已故演藝界名宿梁醒波，其兩名姊妹文蘭及梁寶珠均為知名藝人。17歲開始在內地發展的梁葆貞，20歲已升呢為花旦，在順德劇團做了10幾年粵劇，其後她與老公帶同一對仔女返港生活，但因老公來港未能從醫，所以主力靠梁葆貞養家。由於當年已42歲的梁葆貞不會英文，難以搵工，幸好最後在婚紗公司找到工作，陪新娘試婚紗，而梁葆貞亦能力出色，所以收入都不錯。其後TVB找梁葆貞出演《香港81》「順嫂」一角，當時對方出價月薪3500元，最後梁葆貞還價5000元，由《香港81》一直做到《香港86》，至今仍是經典。

梁葆貞爸爸是已故演藝界名宿梁醒波，17歲開始在內地發展的梁葆貞，20歲已升呢為花旦，在順德劇團做了10幾年粵劇。（YouTube影片截圖）

梁葆貞出身演藝世家，爸爸是已故演藝名宿有「丑生王」之稱梁醒波。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

《香港81》的懋叔（黃新）、順嫂（梁葆貞）於第35集登場，分別飾演例湯的姨丈姨媽。（影片截圖）

梁葆貞曾在TVB經典處境劇《香港81》系列飾演「順嫂」。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞在處境喜劇《香港81》至《香港86》中飾演「順嫂」一角，深入民心。（影片截圖）

出演《香港81》「順嫂」一角。（YouTube影片截圖）

冇NG。（YouTube影片截圖）

深入民心。（YouTube影片截圖）

由《香港81》做到《香港86》。（YouTube影片截圖）

梁葆貞另一經典角色，是在《餐餐有宋家》中飾演宋家仔女的姑媽。（電視截圖）

2022年驚喜亮相TVB台慶。（資料圖片）

梁葆貞育有一子一女，當年她努力儲錢供女兒到加拿大讀書，而兒子就去台灣，如今梁葆貞有兩名內孫及兩名外孫，還有個一歲多的曾孫，四代同堂令人羡慕。而梁葆貞每年返港就與兒子一家同住，去年她接受資深傳媒人汪曼玲訪問時就大讚新抱孝順又能幹：「我新抱好到加零一嘅。」兩婆媳多年來從未有爭吵過，相處融洽。雖然梁葆貞去年曾跌倒兩次入院，但幸好身體壯健的她沒有大礙，而且仍頭腦清晰、口齒伶俐，更中氣十足！

梁葆貞每年返港就與兒子一家同住，去年在兒子的獨立屋接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（YouTube影片截圖）

早年隨女兒移民加拿大。（YouTube影片截圖）

女兒畢業於UBC。（YouTube影片截圖）

兒子畢業於台大。（YouTube影片截圖）

梁葆貞回憶當年與梁朝偉合作拍《俠客行》。（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會）

梁葆貞獲頒「傑出演藝大獎」。

梁葆貞對新抱讚不絕口。（YouTube影片截圖）

曾孫好可愛。（YouTube影片截圖）

大屋擁有超大戶外花園。（YouTube影片截圖）

種滿花花草草。（YouTube影片截圖）

環境清幽。（YouTube影片截圖）

人生無憾。（YouTube影片截圖）