江嘉敏為HOY TV主持新節目　離巢無綫接工作一腳踢：而家係辛苦嘅

江嘉敏今日（11/3）現身荃灣出席HOY TV節目《安居樂業》錄影。對於離巢無綫後，現身參與首個電視台節目主持工作，江嘉敏接受《香港01》訪問時表示：「其實我覺得係需要時間去習慣，除咗幕前嘅工作之外，我有好多嘢都要自己做返，例如要同人夾期，同埋要諗著咩衫、整咩髮型，雖然好簡單，但呢啲嘢以前我係唔需要諗，只係交個人出嚟拍嘢就搞掂。變咗而家係辛苦嘅，但係好玩嘅。」

江嘉敏離巢無綫後，迎接首個節目主持工作。（梁碧玲攝）

江嘉敏今日為HOY TV主持新節目。（梁碧玲攝）

被問現時是否要主動搲撈搵工作？江嘉敏表示：「我而家收到好多唔同嘅客戶搵我，問我有冇興趣，嚟緊我做主持之外，亦會參與舞台劇嘅演出，變咗比起以前只係單一拍劇，我係多咗好多唔同嘅嘢。今次我係2025年嘅新人，而家做嘅嘢係完全冇接觸過。（諗返離巢嘅決定係正確？）每個階段有想要嘅嘢都唔同，以前二十幾歲想拍劇，一入就入咗9年。到而家三十歲，我想試吓唔同嘅嘢，因為以前試嘅嘢都好單一，咁而家就多元化啲，不過就好緊張，因為呢9年嚟係未做過。（無綫有冇加人工留你？）嗰陣時傾續約嘅時候冇傾過，只係同珍姐（曾勵珍）佢哋傾人生嘅事情，佢都有話都三十歲，反問我除咗拍劇，仲有咩想做？其實我同佢哋係傾咗幾次，咁所以半年前我已經諗打算，到最後就有咗呢個決定。」

江嘉敏直言離巢無綫後接工作一腳踢。（梁碧玲攝）