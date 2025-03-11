「六合彩之父」夏春秋離世享年93歲　吳君如：我最愛嘅老豆走咗喇

夏春秋今晚（11日）傳出離世消息，享年93歲。原名吳錦泉的夏春秋，暱稱「冬叔」、「財神」、「六合彩之父」，他的女兒吳君如晚上在社交平台悲痛宣布父親離世消息，寫道：「我最愛嘅老豆走咗喇」，並附上一張父親年輕時的舊照悼念。

吳君如透露最愛的爸爸冬叔離世消息。（Facebook圖片）

夏春秋暱稱「六合彩之父」。（YouTube截圖）

吳君如與爸爸感情要好。（Facebook圖片）

夏春秋在香港出世，1953年起參演電影，當時身兼多職，做洋行職員之餘，亦有參與話劇、播音等工作。夏春秋在1957年轉投麗的映聲，繼續擔任播音員。夏春秋婚後育有吳君如和吳君祥兩子女，為養家夏春秋一度淡出娛樂圈，轉行做酒樓、酒店、夜總會、辦公室等文職，至1969年正式復出，效力麗的電視和亞洲電視30年。

夏春秋除了做綜藝及婦女節目外，亦拍攝過《秦始皇》、《摩登七十二家房客》、《鱷魚淚》、《新包青天》系列、《肥貓正傳》等炙膾炙人口的劇集。近年亦有參與電影拍攝，演出包括：《八星抱喜》、《百星酒店》、《六福喜事》、《家有囍事2009》等，其演出令人津津樂道。不過，最令人留下深刻印象的，莫過於他於1976-1993年間主持《六合彩》直播攪珠，其獨特主持方式成為主持界的經典，不少人叫他做「財神」，更被封「六合彩之父」之稱。

夏春秋做六合彩直播多年，被封「六合彩之父」。（影片截圖）

蔡國威之後打破冬叔夏春秋記錄，成為最長壽六合彩主持。（IG：@frankiechoi828）

夏春秋做六合彩直播多年，被封「六合彩之父」。（影片截圖）

夏春秋曾為養家離開娛樂圈。（微博@吳君祥）

婚照。（微博@吳君祥）

婚照。（微博@吳君祥）

夫妻多年都好恩愛。（微博@吳君祥）