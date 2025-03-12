43歲韓國頂流女神現身時裝周驚現嚴重眼袋 網民：老了也很美！

現年43歲的韓國影壇頂流女神全智賢出道逾20年，憑《我的野蠻女友》、《來自星星的你》等人氣電影及韓劇而爆紅。她於2012年與企業家老公崔俊赫結婚，兩人育有2子，婚後生活相當低調。昨日（11日）全智賢現身巴黎時裝周，雖然身材Fit爆，但一面倦容驚現眼袋，令不少網民歎女神都有老的一日。

全智賢憑《我的野蠻女友》、《來自星星的你》等人氣電影及韓劇而爆紅。（視覺中國）

全智賢是不少人心目中的女神。（小紅書）

昨日（11日）全智賢現身巴黎時裝周出席Louis Vuitton的秋冬時裝騷，一襲裸色洋裝下襯黑色開高叉裙褲，大騷美腿而不失女王氣場。有身在巴黎的網民將全智賢抵達時裝騷的片段，女神身材Fit爆，一身型格造型隨即成為全場焦點，更惹來途人舉機狂拍。不過未知道是否應為時差或舟車勞頓的關係，全智賢一臉倦容，更驚現眼袋及眼紋。

全智賢現身巴黎時裝周。（小紅書）

未知道是否應為時差或舟車勞頓的關係，全智賢一臉倦容。（小紅書）

雖然驚現眼袋，但皮膚緊緻冇走樣，依然好靚。（小紅書）

雖然驚現眼袋，但皮膚緊緻冇走樣，依然好靚。（小紅書）

有不少網民看到片段後，都忍不住表示：「她眼袋怎麼了？」、「一臉疲憊態」、「看到她的眼袋我也就不糾結我的眼袋了」、「女神有眼袋了 還是一樣漂亮」。雖然有眼袋，但仍然有大批網民讚全智賢顏值並沒有下降，更指這個造型只得全智賢能駕馭得到：「怎麽有人氣質好成這樣～」、「是千頌伊啊！」、「老了也很美」、「這衣服還得是全智賢」。

好有氣質！（視覺中國）