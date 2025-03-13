42歲玄彬單手插袋睇菜單被指帥成雕塑　網民轟動︰出道至今冇醜過

現年42歲的韓國巨星玄彬入行多年來甚少傳出緋聞，憑高大帥氣的外表被韓國網民票選為「韓國4大公共財產」。雖然因拍攝《愛的迫降》情定孫藝珍，但玄彬人氣有增無減，兩夫婦更被封為顏值最高的最強影視夫妻檔。由於玄彬至今仍沒有設立個人社交平台，網民對於其一舉一動極為關注。日前有網民在小紅書分享了一段在外國偶遇玄彬的片段，更驚歎男神「帥成雕塑」。

玄彬入行多年來甚少傳出緋聞，憑高大帥氣的外表被韓國網民票選為「韓國4大公共財產」。（視覺中國）

玄彬因拍攝《愛的迫降》情定孫藝珍。（視覺中國）

兩人郎才女貌。（IG圖片）

日前有網民在小紅書分享了一段早前在瑞士偶遇玄彬的片段，更留言表示：「看個菜單都帥成雕塑了…」片中玄彬似乎正在出席名錶品牌活動，而穿上簡約T恤及西褲的玄彬正在單手插袋抬頭看餐廳菜單，側面輪廓深邃，下顎線突出。其後轉到另一鏡頭，玄彬戴上太陽眼鏡與隨行工作人員一同離開，一舉一動都成為焦點。

日前有網民在小紅書分享了一段早前在瑞士偶遇玄彬的片段。（小紅書）

網民大讚玄彬帥出新高度。（小紅書）

網民大讚玄彬出道至今都沒有醜過。（小紅書）

網民大讚玄彬出道至今都沒有醜過。（小紅書）

大批網民看到片段後，紛紛留言表示：「好羨慕孫藝珍」、「帥到沒道理」、「本人很高大！真的超帥」、「怎麽能有一個男人完美成這樣」、「實在太完美了！」、「帥得要死」、「頭髮好多」、「這對麽 ？多久了，為什麽還這麽帥？」、「咁多年都係咁靚仔」、「人群中好亮眼」、「比年輕的時候還帥」、「出道至今沒有醜過」。