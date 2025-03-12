頂級富婆首次為護膚品牌拍攝宣傳片　分享獨門護膚心得靠一招減壓

富商大劉劉鑾雄的太太甘比陳凱韻擁有百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉恩愛多年，兩人育有三個仔女，身為賢妻良母的甘比主力照顧家庭，相夫教子。她近年愛上鈎織，並開設了一站式鈎織店。身為店長的甘比，試試親力親為，不但親身落場打理，還會以導師身分親自教授。甘比近日更與日本殿堂級尊貴護膚品牌合作，拍攝全新宣傳企劃，這也是甘比首次為護膚品牌宣傳。

大劉同太太甘比，與名媛夫婦聚餐（IG圖片）

甘比鈎織功力相當了得。（陳順禎攝）

甘比曬出日常穿搭。(小紅書)

甘比驚喜現身該品牌活動， 與大家分享她的護膚保養之道，展現其獨特的優雅魅力與生活美學。甘比表示：「我認為每位女性都能找到自己的優勢，在不同階段展現獨特的魅力。我一直鼓勵身邊的人去探索自己的興趣，因為當有了興趣後，推動力會幫助他們發掘自身的潛能。」保養得宜的她雖已為三孩之母，但歲月未曾在其臉上留下痕跡，甘比始終保持著優雅從容的姿態，把自身的光芒展現於不同領域。

甘比雖作為三孩之母，但可見歲月未曾在其臉上留下痕跡。

甘比分享護膚保養之道。

甘比深信肌膚的健康需要由內到外作出保養，心情和生活方式同樣重要。她說：「平時要兼顧事業及家庭，我認為懂得放鬆是非常重要，因為每日都會面對各種挑戰，保持輕鬆的心態先可以積極應對困難，這對肌膚的健康至關重要。我會做淋巴按摩幫自己減壓放鬆，更可以變得更精神！」