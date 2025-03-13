執笠界KOL為養家趁太太瞓後去酒吧賺外快　任男客人攬錫極忘我

現年40歲的前TVB小生蔡淇俊自離開無綫後，便北上發展飲食事業，起初開完又執、開完又執，被封「執笠界KOL」，但他不放棄屢敗屢戰，近年由經營實體店，轉型當上網紅直播帶貨，而且搞到有聲有色，公司更租用4000呎辦公室，聘請了25名員工，早前賺得第一桶金，即請一班員工到韓國旅行。除了是好老闆外，蔡淇俊還是好老公，今年初公開「蔡太」真身，還拋下一句「餘生只愛你一人」，冧到爆。而為了養家，蔡淇俊自爆晚上趁太太睡覺後便出去賺外快，他更形容為「硬著頭皮頂硬上」，究竟是什麼工作呢？

蔡淇俊除了是好老闆外，還是好老公。（小紅書截圖）

蔡淇俊哄太太入睡後，即變裝到酒吧演出賺外快。（小紅書截圖）

好受歡迎。（小紅書截圖）

身為「愛妻號」的蔡淇俊近日在社交平台寫下：「賢妻扶我青雲志，我還賢妻萬兩金」，原來已經是老闆的他，現在為了養家現在還做多一份「秘撈」，晚上趁太太入睡後，便前往酒吧唱歌登台賺外界。從蔡淇俊分享的影片中所見，原本穿著睡衣的他，哄了太太入睡後，便變裝出發去酒吧，一身西裝斯文靚仔Look打扮的蔡淇俊，在舞台上賣力演出，台下也與客人打成一片，除了與女客人畀心心合照外，面對男客人又攬又錫他也毫不抗拒，甚至連衫都脫掉，極為忘我。

似尤其受男客人歡迎。（小紅書截圖）

任攬任錫都無問題。（小紅書截圖）

連衫都脫掉，好賣力。（小紅書截圖）

蔡淇俊表示其實以前唱歌他都好緊張，提前一個月緊張，每日胃抽筋睡不著，「我會驚，我會怕，所以推得就推，我會逃避，而家年紀大啦，又或者咁講，我有咗家庭，我有咗一班細嘅跟我食飯，我有咗責任，唔記得幾時，我硬著頭皮頂硬上過一次開始，我開始改變自己，我夠膽面對以前自己嘅恐懼，當我跨過呢一步嘅嗰一刻開始，其實好多時都唔係咁困難啫，諗辦法賺錢養家先係最重要。」

台上台下打成一片。（小紅書截圖）

蔡淇俊坦言曾恐懼上台唱歌，但現在已經克服。（小紅書截圖）

因為賺錢養家才是最重要。（小紅書截圖）

此影片引起網民熱議，紛紛大讚蔡淇俊又靚仔又努力，「能自己扛起家庭有責任心的男人運氣一定不會差」、「有得賺趕緊賺，趁還高大靚仔」、「靠實力，支持你」、「真男人」；但也有網民溫馨提示叫蔡淇俊切記，要適可而止。