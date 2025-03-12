金秀賢被揭與已故女星金賽綸交往長達6年　期間疑曾劈腿徐睿知

韓星金秀賢近日被揭與已故女星金賽綸長達6年的戀情，除了臉貼臉及親吻的照片外，更被爆出金賽綸向金秀賢求情的簡訊對話。金賽綸於2022年因涉酒駕，金秀賢的公司為她支付了7億韓元（約350萬港元）的賠償金，去年要求她一次過償還，但金賽綸無法償還，於是向他求情希望分期繳付，卻遭到金秀賢封鎖。

「橫豎研究所」指出金賽綸酒駕出事後，金秀賢曾出7億韓元幫她還債。

金秀賢與金賽綸的事件爆出後，引起不少迴響，金秀賢陷入輿論，更登上熱搜榜。金秀賢的事業上更引起一連串的反應，先有品牌宣布暫停合作，之後連有46萬粉絲的後援會都發文宣布解散：「我曾經欣賞的演員，再見了。」除此之外，亦有傳金秀賢在與金賽綸交往期間，劈腿《雖然是精神病但沒關係》的女主角徐睿知。

金賽綸童星時曾與金秀賢合照。（網上圖片）

據韓媒指，徐睿知與金秀賢的表哥李沙朗交往，當時徐睿知被簽入金秀賢與表哥共同創立的公司，公司更力捧她擔任女主角。按推算，金秀賢和金賽綸是在2015至2021年期間交往的，當時金秀賢可能已經劈腿徐睿知。徐睿知與金賽綸都曾經是金秀賢公司旗下藝人，在金賽綸離世時，她都有發文懷念金賽綸。

徐睿知（IG@yeyeji_seo）

徐睿知（IG@yeyeji_seo）

對於連環被爆料，金秀賢所屬的經理人公司Gold Medalist今日（12日）再發聲明，強調「立場不變」。而面對多方輿論，正在拍攝新劇《山寨人生》的金秀賢，將按照原定計劃繼續拍攝，但原定於4月上架的日期就可能有變動。

金秀賢（IG@soohyun_k216）