章小蕙自家品牌化妝包被指用料Cheap賣貴十倍 定價4位數激嬲網民

現年61歲的章小蕙年輕時是娛樂圈的傳奇人物，前夫鍾鎮濤（阿B）及前男友「白頭佬」陳曜旻先後破產，章小蕙毅然割席離婚。章小蕙近年主力在內地發展，經常在小紅書上分享美容及時尚心得，同時發展帶貨事業，由一代「拜金名媛」榮升「帶貨女王」，吸金力驚人。不過章小蕙日前卻因硬銷自家品牌化妝包，定價太高而遭網民鬧爆。

章小蕙當年欠下一身債，但仍無阻富貴生活。（視覺中國）

章小蕙轉型做帶貨女王。（小紅書）

更經常在小紅書分享化妝及時尚穿搭。（小紅書）

日前章小蕙在小紅書上發布了一段宣傳自家品牌化妝包的影片，指化妝包「絕對沒有人可以超越」，可惜因定價引起大批網民不滿，更有過百留言怒轟搶錢。片中章小蕙展示自家設計的「繁星點點刷盒」，並表示：「今天我終於有一個，絕對沒有人可以超越這個包包的出現，這個就是我的絕世彩妝包」。化妝包容量很大，更能裝滿章小蕙72件化妝品，包內還分為粉撲區、管狀區及拉鏈袋，更有乾濕分離的防水袋，功能及容量都非常完美。

章小蕙宣傳自家品牌化妝包。（小紅書）

化妝包容量大，但定價1429人民幣。（小紅書）

可以裝到72件化妝品及掃具。（小紅書）

雖然化妝包非常實用，但價格卻嚇傻網民，「繁星點點刷盒」定價為1429人民幣（1529港幣），而迷你化妝包及手提化妝包則分別定價799及899人民幣（855港幣、962港幣）。有大批網民看到定價後，立即嬲爆留言怒轟章小蕙搶錢：「這個包149我咬咬牙還是可以擁有一個，但是它多了個零。」、「被價格勸退」、「一個化妝包要上千？定價怎麼想的啊好多大牌都免費送的啊」、「誰買誰冤大頭」、「700多也太貴了吧」、「1429？真的嗎 我沒看錯吧？」、「真的傻眼 要這麼貴」、「首先，並不好看。其次，沒看出這個產品的設計何以配得這個價格。最後，我是窮人。」、「考慮了我們愛帶很多亂七八糟的容量，考慮了收納和乾濕分離，但是沒有考慮到我們的經濟條件」、「這價格 適合賣有錢人，聚酯纖維面料加塑料，1k+ ，明明可以直接搶錢非要賣個包」。

定價1429人民幣...（小紅書）