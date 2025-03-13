37歲童顏女星商演無懼嚴寒曬性感 原來係隱形富婆住貝沙灣養全家

現年37歲的糖妹（黃山怡）出道17年，一直以甜美和嬌小身形見稱，不老童顏令不少人羨慕。自2022年於《聲生不息》中亮相，令她在內地知名度及人氣急升，近年亦積極在內地市場發展，更有大量商演機會。日前糖妹就在小紅書分享了到成都演出，無懼10度嚴寒竟以性感上陣。

糖妹的不老童顏令不少人羨慕。（IG圖片）

糖妹前年自爆已回復單身。(IG圖片)

糖妹前日分別在小紅書及IG分享靚相，並留言表示：「10度的着裝 謝謝老客戶 #大金冷氣的請我去成都演出，想當年第一個唱係 #中原電器同#大金冷氣 冠名贊助！感恩感恩#小紅書時裝週群聊 #再冷也要凹造型 #一點都不冷」。相中可見，糖妹穿上黑色露肩低胸短裙，下襯黑色絲襪，性感又可愛。糖妹皮膚嫩滑狀態極佳，超級童顏完全不似37歲。有大批網民都留言大讚糖妹性感又可愛：「甜到漏啊，鐘意！」、「好靚」、「狀態好好！皮膚依然好靚！」、「又靚咗！」、「唔好凍親」。

糖妹性感又可愛！（小紅書）

依然童顏！（小紅書）

糖妹係圈中的隱形小富婆。（小紅書）

糖妹是圈中隱形小富婆，她有多年投資黃金經驗，隨口可以講出當日金價，每年生日都會為自己買一枚金幣。不只投資有道，糖妹亦是好家姐，供養弟弟到英國升讀大學，2019年更由深水埗唐樓搬進月租約2萬多元的南區豪宅貝沙灣。