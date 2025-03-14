聲夢小花被副學士同學爆長期走堂　損學霸形象被揶揄「逃學威龍」

《聲夢傳奇》系列中，有多位參加者年僅十幾歲就已入行，尚未完成學業，而部份人現時仍然是學生，要兼顧學業及演藝事業確實一點也不容易，近日其中一位「聲夢小花」就被同學爆她長期走堂，更稱：「一次都冇見過佢」

這位同學仔所指的，原來是鍾柔美（Yumi），她說近日上課時看分組名單，發現有位同學叫Yumi，她更稱：「係真係同TVB嗰個yumi同名同姓。」她表示雖然早知道鍾柔美讀副學士，但由於從未見過對方，所以是看到分組名單一刻，才得悉自己跟對方是同班同學，又表示：「上咗咁多堂我一次都冇見過佢🗿」

鍾柔美被爆是走堂慣犯。（IG@yumichung1221）

有自稱鍾柔美的同班同學發文，指見到分組名單才知道自己跟對方同班，因為上課以來都沒有見過對方。

鍾柔美14歲就已經入行後，當時仍是中三學生的她，在校內成績一向不俗，更曾考獲全班第一，被指是位品學兼優的校花。不過鍾柔美其實早說過自己並非學霸，在校內考獲好成績不代表一切，因為香港有很多讀書厲害的學生，她只是一名小薯仔，絕對非學霸。而DSE考試中她成績亦失利，放榜後坦言對成績感不開心，最終鍾柔美拒絕了大學Offer而選讀副學士，她當時表示：「因為我DSE成績未如理想，其實放咗榜之後有唔同嘅大學Degree Offer，但係我覺得點解唔揀嗰啲，因為我想讀HKUSpace再了解吓，畀多啲時間，多一年、兩年時間，發覺自己想要啲咩，希望大家會支持我。」

鍾柔美當日捨棄大學Offer，選讀副學士，很多人都不理解她的決定，但她就表示想再發掘自己的興趣。（Ig@yumichung1221）

雖然鍾柔美過往是校內全班第一名，但她早否認自己是學霸。（IG@yumichung1221）

而當網民知道鍾柔美常常走堂後，就留言揶揄：「話全班第一跟住reject大學offer入space個onX」、「佢啲groupmate report咗佢未？」、「而家返學可以唔計attendance 同冇group project?好難完全隱形」、「人哋學霸嚟，一早吞咗本書啦，駛上堂架咩😏」不過就有人為鍾柔美平反，指自己上堂時見過對方，只是她比較低調和坐在課室後面而已，該名網民說：「上個sem 尾二堂present先知同佢同一班😂佢平時都有上堂但cap帽口罩坐後面 留意唔到佢」而原發文者就回覆：「原來如此 咁睇嚟係佢真係好低調😦」

網民對鍾柔美長期走堂的意見，有人更叫她做「逃學威龍」。（Threads）