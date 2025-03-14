金秀賢金賽綸新相曝光　爆料人警告記招慎言：否則公開全裸洗碗照

韓星金秀賢近日陷入「戀童」風波！童星出身的金賽綸離世後，YouTube節目《橫豎研究所》連日爆料，指2015年金秀賢27歲時與年僅15歲的金賽綸秘戀，戀情長達6年，引來網友指斥他誘拐未成年少女。有指他要求金賽綸還7億韓幣一事，是壓垮對方、逼她上絕路的最後一根稻草，使女方選擇在他生日當天自殺身亡。雖然早前有多張親密照流出，但金秀賢公司今早仍堅持指「立場不變」，交往的爆料沒有事實根據。

金秀賢近日被爆曾於金賽綸15歲時與她拍拖長達6年，他先是否認，但後來卻有愈來愈多證據流出。（IG@soohyun_k216）

金賽綸生前2024年3月24日凌晨曾曝光與金秀賢的親密合照，金秀賢表示不理解對方意圖。（金賽綸Instagram）

3月12日，《橫豎研究所》曝光金秀賢當兵時期向金賽綸求愛的告白信，以及從未曝光的合照，見金秀賢戴著粗框眼鏡，並親吻看起來長相仍稚嫩的金賽綸。金秀賢從2017年10月23日至2019年7月1日‌服役，曾在2018年6月9日寫信給金賽綸示愛，當時金賽綸還未滿18歲，而信件內容還寫著「我愛你」、「人在遠處的金一兵」，是兩人交往鐵證！

金秀賢被爆當兵期間向求愛金賽綸，最新熱戀親吻照曝光。（翻攝自橫豎研究所）

金秀賢毀滅式爆料照片又加一，於12日一早曝光。（翻攝自dcinside）

金秀賢的經紀公司在3月13日開腔，稱很抱歉要大家久等，表示將會反駁橫豎研究所的言論，聲明提到：「為了糾正有關橫豎研究所最近播出的金秀賢節目的事實，並回應毫無根據的謠言，我們將在下周以證據為基礎公開本公司立場。」網民就預言，以金秀賢的公關習性，估計他會將記者分成幾個環節，並替他草擬好新聞稿，呼籲觀眾切勿被騙。

「從故人還是未成年時，他們就作為好前後輩、親密的兄妹般相處，但正式的交往是從成年後才開始的。



雖然雙方以美好的感情交往，但最終無法克服彼此差異而分手，之後，確實有幾次來自故人的聯絡，但因為認為既然已經分手，就不應該再留下任何餘地，所以以沒有回應。



關於7 億元的債務問題，這是故人與所屬公司間的事情，與金秀賢個人無關，因此他並不清楚詳細情況。



在得知訃聞後，曾經考慮是要以公司的名義上花圈，還是讓演員個人低調弔唁，但由於兩入之間的緋聞已經今起大眾關注，擔心這會模糊悼念故人的本質，因此只能在心中表達哀悼之意。



然後他大概會哭哭啼啼，發揮他特有的演技，最後不管怎樣，都會說自己對於故人的離世深感道義上 的責任，或者煽情地說很道憾沒能好好保護這位年輕的朋友，讓人產生同情心⋯⋯啊～拜託，千萬別被騙了。」



韓國網民已預計到，金秀賢在記招上大概會如何回應，並幫他草擬新聞稿。（網上圖片）

然而《橫豎研究所》就並未罷休，昨日（13日）再爆出多一張金秀賢與金賽綸的面貼面合照，不過頻道負責人就警告金秀賢在記招上好好說話，揚言：「我每天都會給你看一些新照片。如果金秀賢下周胡言亂語，那就是真的，我們將展示3張精彩的照片和1段影片。」他再補充：「男子在女友家裸體洗碗。」若屆時有裸照流出，金秀賢肯定更加水洗唔清，有排未能翻身！

《橫豎研究所》再爆出多一張金秀賢與金賽綸的面貼面合照。（翻攝自橫豎研究所）