金秀賢認愛｜爆料者身份極可疑「僅是金賽綸媽媽友人」家屬感錯愕

韓國YouTube自媒體「橫豎研究所」頻頻爆料，聲稱訪問到已故女星金賽綸的親人，這名自稱金賽綸阿姨透過YouTube《橫豎研究所》爆料兩人早在女方15歲時就開始戀愛，交往長達6年，並曬出兩人私下多張親密照，但有韓媒爆出，這位阿姨其實並非親戚，金賽綸的家人並對這一連串的爆料感到相當錯愕。



這名自稱金賽綸阿姨透過YouTube《橫豎研究所》爆料兩人早在女方15歲時就開始戀愛，交往長達6年。（YT@橫竪研究所）

這名自稱金賽綸阿姨透過YouTube《橫豎研究所》爆料兩人早在女方15歲時就開始戀愛，交往長達6年。（YT@橫竪研究所）

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韓媒報導指出，目前已經公開許多內容，包括金秀賢與金賽綸的合照、金秀賢服兵役時兩人來往的信件、簡訊等，讓人無比意外，不過這名自稱金賽綸阿姨的網友，其實是與金賽綸母親關係親近的友人，《OhmyNews》記者調查後發現，家屬不清楚為何要爆料，面對大量媒體報導已經很疲憊。

即使如此，自媒體「橫豎研究所」仍緊咬著金秀賢，昨（13日）又釋出爆料照：「我們有很多照片，都已經這樣了金秀賢先生還要否認跟金賽綸交往嗎？」更放話他的這種行為已經構成誹謗死者，金世毅還相當生氣金秀賢居然親得下去當時根本還是小孩的金賽綸：

「除了這張之外我們還有很多照片，但我們會刻意一張一張放出來的！」



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此外，橫豎研究所還在留言欄當中提到，如果金秀賢發表胡說八道的聲明文的話，就會公開「3張很猛的照片跟影片」。

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