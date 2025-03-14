「凍齡女王」龔慈恩親揭逆齡秘笈　全靠呢兩樣嘢

「凍齡女王」龔慈恩龔姐今日(14/3)出席頒獎典禮，隆重其事以低胸裝亮相，容光煥發性感Fit爆，她表示很開心今次擔任頒獎嘉賓之外，亦成為品牌「皮膚管理代言人」:「最開心是能夠活到老學到老，學到好多人體細胞更深入的知識。」她指現在時代不同了，透過做運動或是食補充品都可以做到逆齡。

「世衛都指出老態都是一種病變，所以一定要更了解自己，不可以讓自己病，最重要將問題收復，令自己狀態更穩定。」龔姐相信未來大家都可以做到不會老，而她希望十年後都是現在這個樣子。

龔姐接受訪問時稱作為皮膚管理大使，今次是花了很多時間讀書，她覺得是應該的，不可一無所知，她這次學到好多關於皮膚的知識，包括對身體細胞及皮膚結構學方面。問到她會考慮做美容院嗎？她笑言學這方面知識不是一朝一夕的。她又會將相關知識跟女兒分享嗎？她說：「都要佢聽，佢又後生呢！我們用的護膚品都不一樣，我們經常一齊分享是做運動方面，也會分享服裝、化粧。」

提到目標是十年後仍然凍齡，保持現在的樣子。她笑言現在的六十歲跟以前也不同了，她會將健康放首位，加上不同補充品、運動，保持狀態。」狀態滿滿，她又是否準備好迎接第二春？她笑說：「你們介紹給我，我都恨緊呀！講笑！這些不重要，我都好多朋友，男女朋友對於我都係一樣，最重要大家一齊開心，可一齊做運動，或是一班人一齊旅行都好開心的。」稍後，她將拍攝《新聞女王2》，遲些年紀再大一點，希望可以做義工。