痞子無間道｜鄧美欣拍劇連踩三十幾個鐘冇瞓過　身體出現水腫

無綫熱播劇集《痞子無間道》今個星期便要進入結局篇。而當中麥美恩的四名「黑面神手下」，自出場後一直備受關注，而當中飾演的「碧涵」的鄧美欣（Venus)，因高挑身材和百變的裝束，受盡網民關注。

提到拍攝劇集過程當中的趣事，鄧美欣表示非常難忘和感恩: 「拍攝《痞子無間道》的時候，其實我還在拍攝《新聞女王》中，所以那段時間，上午拍攝《新聞女王》，晚上就拍攝《痞子無間道》，古裝時裝兩邊走，是一個很難忘的經驗。試過早上5點多拍攝完成後，立刻回家沖涼，就帶狗狗到片場拍攝，然後直落拍到凌晨，三十幾小時沒有睡覺。」

型爆。

問到會否覺得辛苦，她表示：「真得跟辛苦二字談不上，只能説很感恩可以得到機會可以參與到兩套很好的劇集。不需埋位的時候，自己就會休息一下，所以不算是沒有休息，反而真係有水腫就哈哈。」

痞子無間道是鄧美欣的第一套古裝劇，拍攝時正值炎炎夏日，她卻説拍攝過程一點也不辛苦：「雖然天氣很熱，但劇組很貼心，盡量安排我們到陰涼位置休息，更準備冰塊給我們降溫，非常體貼！而今次拍攝是一個新奇有趣的經驗，呢套劇一共有六個造型，滿足我對古裝的期待！有妓女、美少女戰士、捕快、中國娃娃等造型，通常演員一套劇只有一、兩套造型，而我可嘗試一次過六款，真的非常興奮！而拍攝都和另外四個女生一齊，拍攝過程中笑料百出、合作無間，大家更因呢套劇成為密友，所以很多謝監製當初選擇了我，給予我很多的第一次和寶貴的經驗。」

好有型。

好有仙氣。