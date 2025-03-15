前港姐季軍復出拍戲圓潤不少　曾自爆有容貌焦慮：唔夠靚又唔夠瘦

現年55歲的前港姐季軍李綺虹（Theresa）年輕時樣貌甜美，因出演劇集《神鵰俠侶》而被封為「最美郭襄」，但她自2004年結婚後就移居加拿大，淡出幕前。不過去年李綺虹就復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），近日後期工作正進行的如火如荼，日前李綺虹就分享了新戲片段，可見戲中的她打扮樸素，身形比起以往亦圓潤不少。

李綺虹（Theresa）在1994年參選港姐奪得季軍及最受傳媒歡迎獎。（YouTube影片截圖）

李綺虹曾在1995年版的《神鵰俠侶》中飾演郭襄，更被外界封為「最美郭襄」。 （劇照）

「最美郭襄」李綺虹自小在加拿大長大，天生一副「鬼妹仔」樣。（《神鵰俠侶》截圖）

李綺虹當年以「開心果」的形象深入民心。（小紅書圖片）

初出道就與黎明在劇集《阿Sir早晨》中飾演情侶。（YouTube影片截圖）

復出拍戲。（YouTube影片截圖）

飾演地產經紀。（YouTube影片截圖）

拍攝花絮。（YouTube影片截圖）

近日後期工作正進行的如火如荼。（影片截圖）

日前李綺虹就分享了新戲片段，可見戲中的她打扮樸素，身形比起以往亦圓潤不少。（影片截圖）

日前李綺虹就分享了新戲片段。（影片截圖）

李綺虹久違幕前，今次復出拍攝新戲，飾演一名地產經紀，黃秋生、譚耀文、鮑起靜及蝦頭（楊詩敏）都有份參演。李綺虹曾在拍攝期間接受陳倩揚訪問，她自言今次拍攝感覺輕鬆，並坦言以前劇接劇感覺疲累很多：「成日都要keep住自己，成日覺得自己唔夠靚、唔夠瘦，又唔夠後生，好似好多因素咁個人會好down，會覺得自己永遠係唔夠。」她亦表示很滿意現時的生活及狀態。不過去年李綺虹出席新戲記者會時，近乎素顏的她身穿藍色唐裝襯牛仔褲，打扮非常樸素隨意，但照片曝光即掀起網民熱議，紛紛感嘆她不敵歲月洗禮：「最美郭襄也會老」、「鮑起靜都比她年輕」，但亦有人力撐她「自然優雅地老去」。

譚耀文同李綺虹。（IG@finchandmidlandthemovie）

譚耀文同李綺虹。（IG@finchandmidlandthemovie）

蝦頭同黃秋生。（IG@finchandmidlandthemovie）

鮑起靜同蝦頭。（IG@finchandmidlandthemovie）

陳倩揚亦有份參演。（IG@chansinyeung）

李綺虹曾在拍攝期間接受陳倩揚訪問。（YouTube影片截圖）

拍攝過程輕鬆。（YouTube影片截圖）

坦言以前劇接劇感覺疲累很多，經常覺得自己有很多不足。（YouTube影片截圖）

很滿意現時的生活及狀態。（YouTube影片截圖）

新戲記者會。（YouTube影片截圖）

李綺虹身穿藍色唐裝襯牛仔褲，打扮非常樸素隨意。（YouTube影片截圖）

李綺虹身穿藍色唐裝襯牛仔褲，打扮非常樸素隨意。（YouTube影片截圖）

合照。（IG@chansinyeung）

李綺紅被網民指老了不少。（影片截圖）

網民指李綺紅跟年長20年的鮑姐站在一起，相差不了多少。（影片截圖）

其實李綺虹曾自爆有容貌和年齡焦慮，後來想通了：「年紀大咗，冇人搵我拍戲，that’s ok，咁我咪做其他嘢囉，唔使扮靚，唔使擔心『巢』，我最開心唔使搽防曬，舊時俾人話我又曬黑，點出鏡呀！」她亦多次在社交平台公開素顏零濾鏡自拍，雀斑、眼紋及頸紋明顯，，將最真實面目表露無遺，但她就毫不介意，大方活出自我。李綺虹當年以「開心果」的形象深入民心，但其實她曾患上抑鬱症，最差的時候整天躺在床上哭，更曾想過自殺，幸好老公一直對她不離不棄，經過9個月的治療後才康復。病癒後的李綺虹在2013年決定修讀護士課程，現時是一名精神科護士，幫助更多有需要的人。

李綺虹與兒子Tate接受HOY TV主持王凌燕訪問。（HOY TV）

李綺虹說現時不再有容貌焦慮，不用怕被指曬得太黑，不用特地搽防曬。（HOY TV）

李綺虹大方公開素顏零濾鏡自拍照。（IG圖片）

李綺虹以素顏示人。（小紅書圖片）

真實！（IG圖片）

李綺虹與家人朋友聚餐。（IG圖片）

李綺虹一家。（IG圖片）

李綺虹在2004結婚後與老公定居加拿大甘露市（Kamloops），並育有一子。