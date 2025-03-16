35歲男星緋聞女友行catwalk甩鞋　淡定踮腳繼續行展現超模實力

內地男星井柏然與超模劉雯多次被影到有親密互動，疑戀愛ing 中，但至今他們並沒有就傳聞作出回應。近日，劉雯現身巴黎時裝周為品牌行catwalk，豈料在過程中腳上有一隻高踭鞋突掉落，但她依然顯得淡定踮起腳繼續工作，展現出頂級超模的功底及實力，獲不少網民激讚。

井柏然與超模劉雯傳出關係不簡單。（井柏然微博圖片）

從網上曝光的影片可見，梳着貼服髮型戴上大型耳環，身穿黃色大衣露出長腿的劉雯，整個造型霸氣十足，而在行catwalk的過程中，就不幸發生小插曲，其腳上有一隻高踭鞋突掉落，但她依然顯得淡定，為了不影響美感及進度，她就一手拿着掉落的高踭鞋一手插着口袋，踮起腳繼續行catwalk，表情依舊沒有失控，臨場展現出身為超模的多年實力，從容淡定處變不驚，再為她的超模生涯增添了一個經典瞬間。

劉雯踮起腳行catwalk。（微博圖片）

劉雯展現出頂級超模的功底及實力，獲不少網民激讚。（微博圖片）

現年37歲身高擁有178cm的劉雯，在2005年開始模特兒之路。而在2012年她就受到外國媒體關注，被封為「中國第一超模」，在2009年她更是首位登上維多利亞的秘密Fashion Show的中國女模，與奚夢瑤、秦舒培、孫菲菲並稱為中國女模「四大金剛」，在超模界有一定影響力。