鄭中基前經理人傳懷孕 4年前互動片曖昧網民提醒：小心呢個女人
撰文：程嵐風
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現年53歲的鄭中基最近與結婚14年的前有線娛樂新聞台主播太太余思敏（Sammie）傳婚變，去年余思敏去年在IG忽然帖文預告「Something big are coming…」並tag了老公鄭中基、鄭中基經理人何慶湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台IG，相當耐人尋味，似足警告！余思敏前日（13日）在IG限時動態中分享跟子女吹蠟燭的合照，祝自己生日快樂，並發文「Happy Birthday to me, Start a new chapter」，表明「開始新一頁」，之後鄭中基余思敏於IG上互相取消追蹤，令婚變傳言甚囂塵上。
近日一段4年前的「機動電視台」YouTube突然翻Hit，片中鄭中基和何慶湘一同吃外賣，二人聊天時笑得很開心，女方一直含情默默望住鄭中基。當男方把紙巾放在大腿上時，何慶湘忍不住細心幫忙，雙方的互動非常曖昧。當時已有網民提醒余思敏：「鄭中基老婆，要好小心呢個女人，從佢嘅眼神睇得出，好有曖昧關係，呢個哨牙妹肯定會有啲嘢，從佢眼神都睇得出。」
鄭中基去年9月突然發文表示與合作10年的經理人終止合作，更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，當時已惹來極多猜測，懷疑何慶湘介入鄭中基和余思敏的婚姻中，甚至一度傳出何慶湘懷孕的傳聞，而何慶湘之後一直「潛水」，未有露面，直至去年聖誕節何慶湘現身友人聚會，戴上聖誕帽的她站在第二排中間，腹部被完全遮掩未能確定是否有孕，但卻笑容燦爛，完全未有被第三者傳聞影響心情。