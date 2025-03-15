「顏氏兄弟」顏米羔被人公開追債　顏志恒：阿媽教落唔好問人借錢

撰文：吳子生
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顏米羔憑無綫節目《中年好聲音2》奪得季軍後備受關注，工作不斷。在比賽期間，顏志恒跟顏米羔合唱《幸福之歌》備受關注，兩人「同姓三分親」，過往多次被問到有否親戚關係，顏志恒均表示沒有，但絕對是緣份。

顏志恒跟顏米羔合唱《幸福之歌》備受關注。

今日（15/3）顏志恒（Benson）現身將軍澳出席新歌發佈會。對於顏米羔生日當天遭債主在threads公開追數「贈興」，還貼出多張與顏米羔私訊的對話截圖，力證顏米羔玩失蹤兼唔還錢，惹起網上熱議。

Benson接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰日同佢食飯，都有慰問佢，亦都知道佢已處理好咗件事，見佢心情都冇受影響。（當時睇到佢嘅新聞會否感愕然？）其實我係好慚愧，因為本身我都有正職，同埋要湊仔變咗係好忙，咁所以我係冇時間睇新聞，反而喺嗰日同米羔食飯先知嗰件事。」

問到作為藝人借錢是否要小心？他續說：「其實我阿媽教我千祈唔好問人借錢，唔好先使未來錢。但如果飛來橫禍嗰啲就冇得講。而我通常都會留返啲儲備喺度。不過講真有時借錢都怕傷感情，咁所以喺錢銀上係要管理好少少。（作為藝人要做好榜樣？）其實唔好話藝人，自己作為爸爸嘅身份，都要以身作質，要好好管理自己嘅理財方面，變咗永遠都會冇損失。（有冇試過借錢俾人，對方冇還錢 ）其實大金額我又唔會點借，因為我好鬼孤寒，都係借一千幾百。（唔還都冇乜影響！）都唔係㗎，都係錢嚟嘅大佬，我都會提吓佢嘅。（有冇啲數係未收到？）都收到喎，講真提一提都醒啦，吓話，快還啦！」

顏志恒透露曾經借過錢俾朋友。（葉志明攝）
顏米羔被人公開追債。（資料圖片）
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