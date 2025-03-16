三級片男星娶港姐太太恩愛22年　忽然自爆北漂多誘惑：冇保障㗎

現年62歲的吳毅將一向被視為顧家好男人，跟1984年港姐季軍唐麗球結婚22年，育有一名女兒吳梓希（Janelle），婚姻美滿又幸福。為賺錢養家，吳毅將於90年代離開亞視（ATV）後，拍電影兼隻身北上發展，難得幾乎是緋聞絕緣體，獲太太公開讚「顧家冇失聯」。不過，日前吳毅將接受太太閨密鍾慧冰（冰姐）的YouTube頻道《冰姐的花樣人生》專訪，十足吃了誠實豆沙包，坦承北漂誘惑多，報平安只讓另一半安心，直言：「講真，要呃呢啲跟本可以隨時編造出嚟」，冰姐聽罷都打個突「嘩」了一聲。

吳毅將和唐麗球是公認恩愛夫妻，羡煞旁人！（微博@吳毅將Ben）

結婚22年依然恩愛。（微博@吳毅將Ben）

吳毅將82年加入亞視藝訓班，甫出道已做男主角，多演警察等正氣角色。不過，接演的第一部電影便是三級片《弱殺》，令他改變戲路，「拍時好辛苦，好難抽離，投入得好犀利，依家都拍唔到。」冰姐笑問是否很想強姦人？吳毅將尷尬笑避重就輕回答：「嗰時個魔都好恐怖，所以部戲係有迴響，之後啲人就到我有其他可塑性。」

鍾慧冰邀請吳毅將做嘉賓。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將對住老婆閨密冰姐，認真是有話直說。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將一出道多演警察等正氣角色。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將接演第一部電影便是三級片《弱殺》。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將在內地酒吧騷，突然目露凶光指着台下觀眾破口大罵，佢話係將角色搬上舞台。（小紅書）

拍戲成為新一代「十大惡人」之一，近年吳毅將成為內地酒吧騷的大紅人，表示在台上扮惡人只是角色扮演，大家看得開心，老闆見反應，自己好工作量自然多。不過，北漂生活多誘惑，吳毅將直言：「一定有，咪去囉。」冰姐反應大掩嘴狂笑：「嘩呀，你咁講真係巴閉咯。」場面有些尷尬，吳毅將用手拍拍冰姐手臂續說：「你咁問，咪去囉。」

北漂生活多誘惑，吳毅將直言：「一定有，咪去囉。」（YouTube@冰姐的花樣人生）

搞到冰姐爆笑，吳毅將拍拍佢膊頭。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將講北漂生活多誘惑，講到眉飛色舞。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將坦言在演藝圈多誘惑，他說：「做我哋呢行，劇組裏面多、應酬生活又多，一定遇到呢啲嘢，完全靠個人，唔靠個人定力及把持，話你聽多多都有，多多都可以去做。但有時人，係咪做呢啲嘢就係快樂呢？你做咗一次後，你得到某啲快樂，內心好鬱結，其實係一種罪惡，你可能會好難過，其實你想要啲乜嘢呢？」

誘惑多多都有，吳毅將話要靠自己把持住。（YouTube@冰姐的花樣人生）

冰姐表示有很多圈中男士北上後與內地女子結緍，最後與正室離婚例子比比皆是，吳毅將不敢評論，認為大家開心快樂便可以。對於怎樣向太太保證不變心，吳毅將繼續說實話：「冇保障㗎，大家唔講，唔提。（有人誘惑呢？）講俾佢聽做乜，仲擔心多啲。」他指住腦和「良心」，意指很多「在心中」，佷多人會「報平安」，他亦踢爆可以呃人：「講真要呃呢啲跟本可以隨時編造出嚟.....話我冇搞女人呀，瞓覺嘞，側邊冇人，講嚟做乜？冇用，真係要呃大把手段啦，一個東一個西，除非視頻睇住瞓覺啦。」冰姐再次「嘩」多聲表現驚訝，笑對方好似好有經驗。

吳毅將直言等定力把持住，指住自己個腦和個「良心」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

吳毅將直言等定力把持住，指住自己個腦和個「良心」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

唐麗球與鍾慧冰是好姊妹，早前一齊去旅行。（IG圖片）

唐麗球與鍾慧冰是好姊妹，早前一齊去旅行。（IG圖片）

多年閨密。（IG圖片）

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