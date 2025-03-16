林正峰爆TVB收入竟然冇總數一半　繼續要靠兼職幫補

藝人林正峰昨日（15日）為TVB遊戲節目《大師兄感謝祭》擔任主持，早前曾在社交平台分享做兼職賺錢的他，被問到最近的賺錢情況及工作情況。原來林正峰最近正準備到內地拍攝劇集，他接受《香港01》訪問時笑指自己即將做皇帝：「即將會喺內地拍套古裝劇，咁跟住之後就會做一個皇帝，用全普通話嘅。」

TVB遊戲節目《大師兄感謝祭》。(葉志明 攝)

林正峰擔任TVB遊戲節目《大師兄感謝祭》主持。(葉志明 攝)

滿腔期待的林正峰表示劇內全部都是內地人：「咁我成個筆記寫滿哂啲拼音，內地嘅拼音咁所以係一個學習嚟嘅對我嚟講。」他更指正式的內地劇集都是第一次拍，之前只是拍過短劇而已。被問到去拍內地劇有什麼感覺時，他興奮地說很期待：「因為我睇過劇本好鐘意，佢有啲似《如懿傳》咁嘅感覺。同埋佢入面個古裝嘅一啲細節啊，或者佢哋嘅場景啊，或者所有嘅配套呢都係我以前細個見到內地劇嗰種嘅古裝劇，即係好完整。」他今次去拍攝是抱著學習的心態。

林正峰即將到內地拍攝內地劇集。(葉志明 攝)

林正峰今次於劇中飾演皇帝的角色，他指自己有4-5個妃子，而劇情是說一些後宮的生活及爭鬥：「佢哋嗰啲妃子之間會有好多嗰種明爭暗鬥，咁我就係一個中間咁樣被拉扯咁樣嘅人，（即係宮鬥劇？）宮鬥劇嚟嘅冇錯！（有冇啲親熱場面？）有啲，未去到親熱嘅，因為佢呢主要都係講宮入面嘅鬥爭，咁所以會有身體嘅接觸，但就唔係去到嘴對嘴啊，又或者係牀上嗰啲。」

林正峰話自己今次做皇帝，劇入仲會有4-5個妃子。(葉志明 攝)

林正峰早前曾指自己要日打五份工才能收支平衡，現在被問到的情況時，他表示現在主要是打份工：「一份係兼職社工，咁就係做健康校園嗰啲禁毒，即係等啲中學生認知咩毒品，咁跟住另外就係有補習嘅之前，咁跟住最近比較忙咁所以就斷斷續續，一時有一時無咁樣。」社工是因為他已經做了8年，所以就選擇一直做下去，而被問於學校做社工會否被學生認出時，他笑指：「有嘅，有唔少嘅。」他覺得自己用一個正面的形象去影響學生。

林正峰早前曾指自己要日打五份工才能收支平衡。(葉志明 攝)

而有關「少咗劇開」這個問題，作為演員的林正峰認為都還好：「一時多一時少咁，其實都係一個正常嘅現象嚟，有就做冇咪繼續增值自己」，因為他不止拍劇，還會有綜藝節目拍攝，而其餘時間就會拍些影片來更新社交平台，保持熱度，他更指演員有時真的很被動：「但係我就會揀一啲可以主動做嘅位，去增值自己可以學下啲嘢。」林正峰透露在TVB工作的收入，只夠他基本保障，而TVB的收入是否夠每個月總收入的一半時，他表示「都差唔多」，其實還是要靠他兼職來幫補。