港姐冠軍爆曾被富豪追求贈3千萬樓兼送Benz　介紹人都有XX萬落袋

96年4料港姐冠軍李珊珊2000年離開TVB，04年拍罷有線劇便絕跡幕前演出，之後更神隱多年。多年來，珊珊曾傳出患怪病，及至2017年才承認患上驚恐症，多年煎熬亦影響她身形容貌大改變。今年一月，李珊珊終直播露面，近日接受商台《星光背後》專訪，回應2016年被指因腦瘤在家中暈倒，要消防員破門入屋送院的報導外，亦詳述飽受驚恐症煎熬近10年的經過。另外，她亦大談情史，更大爆曾有富豪以3000萬豪宅求愛， 及她拒絕前度求婚的因由。

李珊珊18歲參加《香港小姐》，係當年嘅四料冠軍。（電視截圖）

李珊珊稱已維持了單身三年，節目中，她坦言入行至三年前，一直沒有停過拍拖：「呢三年就係想自己試下一個人會係點，我18歲開始就好似放題咁無停過(拍拖)。不過響三年前就開始諗，每次好似都起承轉合之後就完，覺得唔會咁易有漣漪情況下，就唔好亂咁嚟。」

李珊珊接受梁泰來訪問。

李珊珊2017年承認患上驚恐症。（facebook@李珊珊）

李珊珊患病期間一直都有拍拖。（facebook@李珊珊）

當年盛傳不少富家子、富豪都喜歡追求港姐，問1996年四料港姐冠軍的珊珊有沒有經歷過，她說：「呢次係我第一次講，係有被追求過，但我係要睇同嗰人夾唔夾到同有無感覺先會開始，我最衰係感覺行先，唔係我就發咗啦！」她首揭被富豪追求的經歷，「曾經有人經身邊人搵我，想我做佢女朋友，仲話真係做佢女朋友，就送層價值三千幾萬嘅樓俾我，仲叫我自己去揀架新款Benz，呢個只係開頭，嗰個介紹人都可以收二十萬落袋。」問她為何拒絕金錢誘惑，「我就係覺得好奇怪，呢啲叫男朋友咩？我嗰陣就同佢講：『如果我條命整定係有呢舊錢，我都可以喺其他方法賺到，唔需要咁樣嘅！』咁就拒絕咗對方。」

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body，自爆曾被有錢人追求。（纖體廣告圖片）

李珊珊自爆曾獲有錢人追求，送車又送樓。（網上圖片）

李珊珊於2006年為纖體中心拍廣告。（纖體廣告圖片）

李珊珊曾經有過一段廣為人知的轟烈長關係，前度錢嘉樂更在朋友起鬨下當眾向李珊珊求婚，她說：「嗰次係開玩笑，玩唔係真，而家佢幸福我就開心，人家有咗家庭，都唔應該再講。」被問到往後的關係有沒有遇上對方提出求婚，她坦言：「曾經有啲關係講過咁樣，但我覺得我做唔到，所以唔得。」珊珊亦分享對婚姻的看法：「我好重視承諾，所以唔好害人。因為我唔知道同對方關係可以行到幾遠，唔想衝動結婚而破壞承諾。我覺得自己感情比較豐富，我亦唔知道日後我係點，咁就唔好結婚去害人。」珊珊指現階段只專注網台發展，以過來人身份幫助情緒病患者。

錢嘉樂與老婆湯盈盈以及兩名寶貝女兒，李珊珊覺得對方幸福就開心。(ig圖片)