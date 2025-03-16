馬德鐘銅鑼灣街頭被捕獲高大威猛星味滿瀉 兒子竟然被指似保鏢？

現年56歲的「不老男神」馬德鐘入行30年，拍過多部經典劇集，憑高大身形及型爆外表圈粉無數。馬德鐘於1993年與太太張筱蘭結婚，育有兒子馬在驤，馬在驤雖遺傳了父母的高䠷身材，但外表卻被網民指不如父親。日前（14日）有網民在銅鑼灣偶遇馬德鐘與兒子逛街，兩人的高度惹人注目，不過有網民就認為馬在驤乍看之下有幾分似保鑣。

馬德鐘是圈中出名的不老男神。（IG圖片）

有型！（IG圖片）

日前有網民在銅鑼灣街頭捕獲馬德鐘父子，並將片段分享到小紅書。片中可見，馬德鐘身穿深藍色襯衫及牛仔褲，解開胸前鈕扣隱約看到胸肌線條，逆齡狀態極佳，戴上眼鏡的馬在驤則穿上黑色簡約T恤。兩父子一前一後步行，兩人米8身高隨即成為焦點。

日前有網民在銅鑼灣街頭捕獲馬德鐘父子。（小紅書）

不過有網民指馬在驤似保鏢。（小紅書）

有大批網民看到片段後，都激讚馬德鐘高大威猛星味十足，更表示：「父親真的比較靚仔，唔好意思」、「兒子像爸爸的保鑣」、「鶴立雞群的高度啊」、「為甚麼他兒子這麼顯老，一個56一個26，但看上去以為同輩」、「爸爸帥，兒子怎麼看上去像菲律賓勞工」，更有人指：「這種很容易和兒子拍拖喜歡上老爸」，非常搞笑。

馬在驤遺傳了爸爸的高度及身形。（IG圖片）

兩父子感情好好！（IG圖片）

兩父子都好有型！（IG圖片）

現年26歲的馬在驤中學時曾就讀香港法國國際學校，是游泳運動員，他曾代表學校於澳洲雪梨比賽，奪下8個個人金牌及全場總冠軍。2018年3月馬在驤赴澳洲讀大學，攻讀機械工程課程，更以一級榮譽的優異成績畢業。