口罩小姐｜網民競猜佳麗真面目　連「星夢」吳若希都有份參加？

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-22 08:30

可能係最後一屆、由ViuTV主辦的《最後一屆口罩小姐選舉》將於今晚（22/3）首播。節目未正式播出之前，已經在網上引起不少話題，除了一眾「佳麗」的興趣和專長夠爆夠創意之外，網民對於口罩底下的美女真面目亦非常好奇，久不久就會有人推測神秘佳麗的「真正身份」，例如網紅阿慈、My叔以及米媽等。然而，一眾被估是參賽者的「本人」幾乎都沒有公開承認過，唯獨被指似40號佳麗的尹蓁晞（Yumi）則公開否認參選。

立即睇睇40強名單和資料，以及網民的猜測：

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最後一屆口罩小姐選舉》將由3月22日起，逢星期一至五，晚上9時30分播出，總共十集。聽聞第一集已經會從40名佳麗中篩走20人，及後會分成四組，每組五人，ERROR四子成為每組隊長，透過不同項目及考驗，每回合每組淘汰一人，共三次淘汰，最後八人進入決賽，選出冠亞季軍。193＠ERROR更呼籲觀眾自律，觀看節目時不要透過社交網站偷睇佳麗容貌，否則佳麗脫下口罩時就沒有驚喜，而且網上P圖同真人有大分別，敬請留意。

而據知製作單位會將佳麗的真實身份一直隱瞞，即使會有「名稱」亦只是一個不會聯想到佳麗真實身份的「代號」，保持神秘到冠、亞、季出爐。

睇埋面試當日的精彩片段：

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