鄧麗欣親解Cookies唔齊人之謎　每晚重溫性感舞蹈片段

一連3場《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，尾場以Cookies合體《心急人上》再加《Forever Friends》，Encore再送上《中華冷面》以及《最後一塊》完滿結束。

Cookies 7位成員齊齊《心急人上》。（葉志明攝）

完場後，Stephy接受訪問時直呼「唔捨得」，但看到花了大半年準備與練習的成果確係感到十分滿意、滿足，現場觀眾反應亦令她去到盡，提到《派對動物》穿上黑色舞衣，大晒白滑長腿之餘，又不時「腿張開」露神秘三角，既性感又有女人味。Stephy笑言十分鍾意，又話會每晚會不停重溫影片。「呢part sexy舞係我自己要求，排Run Down時覺得要有性感，畀大家睇成長印記，其實唔係好誇張。（男朋友睇到有咩評價？）佢無咩嘢啦（平時睇更勁？）唔係，佢每晚都專業分享畀我聽，點樣會更好。」

Stephy笑言Jeffery 沒有以低胸裝上陣已十分畀面。（葉志明攝）

性感舞蹈原來係自己要求。（葉志明攝）

提到三位男嘉賓，Stephy表示曾認真考慮Jeffrey，因為自己只有情歌，真有亂倫感覺；而成功召喚好姐妹Gloria、Elaine、Miki、Kary、Angela、Helena合體，Stephy表示一開始已有想法，但過程不易。「因為有啲唔喺香港，又要安排時間、工作，未必即時答到我。雖然唔係齊人，但有佢哋幾個都好開心。（有搵埋傅穎？）全部都有問，但無辦法強求大家嘅時間。」