亞洲電影大獎｜光希台下離罩險走光　性感晚裝引爭議：要穿又要擋

日本男神木村拓哉細女木村光希，遺傳父母高顏值，加上擁模特兒身材，自出道以來便成為各大國際品牌的寵兒。近年，光希還殺入電影界，接連出演多部作品，表現備受外界看好。昨日（16日）她來港首度參加《亞洲電影大獎》，並獲頒「亞洲飛躍演員獎」，但其性感衣著卻意外搶Fo，還引起網民熱議。

木村光希首度參加《亞洲電影大獎》。（資料圖片/陳順禎攝）

在紅地毯環節上，木村光希先以一襲黑色波點綁頸露肩長裙亮相，展現青春可愛氣息（資料圖片/陳順禎攝）

《第18屆亞洲電影大獎》昨晚舉行，現場雲集不少亞洲電影明星，當中首次參與該盛事的光希自然成為焦點之一，大會更向她頒發「亞洲飛躍演員獎」。光希受訪時表示上台領獎時心情緊張到卜卜跳，自覺很幸運成為木村拓哉和工藤靜香的女兒，並透露父母在她演藝路上給予了很多鼓勵和建議。

進入會場後，木村光希換上一條超低胸吊帶晚裝，造型大膽吸睛。大會鏡頭不時捕捉到坐在觀眾席的光希。（影片截圖）

一不小心很易走光。（影片截圖）

木村光希上台領獎時，似乎也意識到裙裝剪裁容易走光，因此全程用手遮掩胸前。（影片截圖）

然而，光希的性感衣著卻意外成為網民熱議的焦點。在電影大獎的紅地毯環節上，她先以一襲黑色波點綁頸露肩長裙亮相，展現青春可愛氣息；進入會場後，她換上一條超低胸吊帶晚裝，造型大膽吸睛。大會鏡頭不時捕捉到坐在觀眾席的光希，由於拍攝角度從側邊切入，疑似出現「走光」情況，非常牙煙，該片段更在網上瘋傳。

這個側身非常牙煙。（影片截圖）

木村光希發表得獎感言。（影片截圖）

其後光希上台領獎時，似乎也意識到裙裝剪裁容易走光，因此用手遮掩胸前。但沒料此舉卻引發網民兩極反應，部分人認為：「即然穿了，就大方一點，又要穿這種低胸開口，又要用手擋住，扭扭捏捏的」、「穿成這樣還擋？」、「又要穿又要擋」；但也有網民看不過眼反駁：「人家的身體想擋就擋」，認為女生保護自己避免走光是常識，與穿著無關。

木村光希這條裙的確很性感。（資料圖片/陳順禎攝）