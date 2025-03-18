一代娛圈傳奇驚揭上流家庭童年秘事　前夫破產離婚即走佬極有底氣

現年61歲的章小蕙的父親章建國是加拿大中文電視台的創辦人，章小蕙出身富裕，入娛樂圈後更榮升一代傳奇人物，前夫鍾鎮濤（阿B）及前男友「白頭佬」陳曜旻先後破產，章小蕙毅然割席離婚，更豪氣拋下著名金句：「飯可以不吃，衫不能不買。」近年章小蕙直播帶貨事業發展得有聲有色，由一代「拜金名媛」榮升「帶貨女王」，吸金力驚人，早前推出的化妝包定價最高為1429人民幣（1529港幣）引來熱議，對個人品牌充滿信心。

章小蕙。（網上圖片）

靚。（網上圖片）

章小蕙近日在直播中罕談原生家庭。章小蕙自言童年受鼓勵式教育長大，她說：「當時我只要能起床，準時去上課，我爸爸媽媽已經開心到要鼓掌。」她指父母對她的成績要求不高，她說：「我的成績單沒有『failure』、50分以下的，他們已經覺得非常好了，通通能及格已經鼓掌了。所以到了大學的時候，我喜歡甚麼科目，他們通通都不管，只要你能學習就好了。」

網民翻出章小蕙的舊照，大讚她優雅大氣。（微博圖片）

章小蕙公開她的兩地豪宅。(小紅書)

章小蕙憶述父親是「工作狂」，但不忘愛錫女兒。她說：「我第二天看到他下班回家，我就很高興去叫我爸爸，他從身體後面拿出一個新書包給我，當時我覺得他是應該為我做的。」成為人母後章小蕙才意識到自爸爸做的並非應份，惟章小蕙仍記得這些溫馨小時光。她認為原生家庭不能決定自己人生，並感恩爸爸給予她一個非常能懷念的童年。

章小蕙罕談父母。（直播截圖）

章小蕙自小被寵愛長大。（直播截圖）

網民翻出章小蕙的舊照，大讚她優雅大氣。（微博圖片）

網民翻出章小蕙的舊照，大讚她優雅大氣。（微博圖片）

章小蕙3招神級護髮秘訣（小紅書@章小蕙）