富商黃浩投資8億進軍香港電影業：我睇好香港電影市場

徐淑敏老公黃浩為圈內有名的商人，出身於飲食業界的他，早年轉投傳媒界曾多次投資傳媒公司。近日有報道指，從新加坡基金界消息得悉黃浩將牽頭美國、香港、及新加坡成立電影基金，據稱涉及投資會超過一億美元（近8億港幣），而當中的合作夥伴更包括環球性及日本三大影業集團之一。

近日有報道指，從新加坡基金界消息得悉黃浩將牽頭美國、香港、及新加坡成立電影基金，據稱涉及投資會超過1億美元，而當中的合作夥伴更包括環球性及日本三大影業集團之一。

徐淑敏與老公黃浩。（資料圖片）

有指該基金將以分階段性投資，包括美、日、港合作的電影，亦會於香港市場投資兩至三套大型電影。報道中亦指，有關人士透露，有關的具體計劃將會陸續曝光。有關籌組電影基金事宜的新加坡基金發言人表示，黃浩認為新穎題材及大型投資的項目皆有盈利之外，亦睇好電影周邊的發展，認為投資電影以外，最好的是培植IP（知識產權），例如由IP到短視頻、線上遊戲、動畫等的二次元商機，更提到，此舉會吸引金融市場垂青。

就以上傳聞《香港01》致電黃浩了解事件，他表示很想為香港電影業出一分力，他說：「我睇好香港電影市場，其實我係投資好嘅內容，只要內容好就一定有人睇，因為我想支持香港，香港電影而家係好低迷，雖然而家我會同美國、日本合作，我始終香港出世，我唔會忘記香港，我好想出一分力，（好多人話香港電影而家係超級寒冬喎？）我當樓價或者股票，而家係最低位咁入市囉，（傳好多老闆今年都唔開戲或開少啲電影？）競爭少咗，我哋先有機會入市，我會親自策劃同埋參與劇本一套警察故事，《真警察故事》希望第四季開拍啦。」