TVB是非女配角突然撞樣徐子淇？　無下裝騷腿示人獲讚真人超級靚

現年40歲的傅嘉莉是中德混血兒，18歲入行擔任模特兒，後來因演出TVB青春劇《當四葉草碰上檢尖時》而為觀眾所熟知，出道至今逾20年，惟一直是非多多，尤其入行初時常與已婚富豪級大叔的緋聞而形象受損，被貼上「拜金」標籤，負面新聞不斷。

傅嘉莉曾傳出與已婚富豪交往，因而一度遭無綫雪藏。（電視截圖）

傅嘉莉初出道時形象負面。（資料圖片）

傅嘉莉近年努力工作洗底。（《反黑英雄》劇照）

傅嘉莉在《廉政狙擊》有大膽演出。（《廉政狙擊》劇集截圖）

至近年，傅嘉莉獲珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲）點醒，珍姐叫她不會說話不如就不要講，踏踏實實用作品說話，傅嘉莉亦聽從建議，專注提升演技，終在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，憑劇集《反黑英雄》 贏得「最佳女配角」，可謂一吐烏氣。而除了努力拍劇外，傅嘉莉生活也變得低調、貼地，並不斷自我增值，更考獲寶石鑒證師資格，成功扭轉觀眾對她的負面印象。

傅嘉莉早前被捕獲，生活變得低調、貼地。（小紅書截圖）

傅嘉莉近年不斷自我增值，成為寶石𨯿證師。（IG@kelly.fuu）

傅嘉莉感謝她其中一個伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。（資料圖片/梁碧玲攝）

傅嘉莉在今年台慶頒獎禮上，開齋奪女配角，心情激動。（資料圖片/陳順禎攝）

近日，有網民在婚禮上偶遇傅嘉莉，並將合照分享到社交平台，寫道：「在婚禮上遇到女明星 #傅嘉莉」。相中，傅嘉莉身穿白色長身西裝，搭配無下裝造型，大騷白滑長腿，造型誘惑又吸睛，盡展其修長身材比例。網民紛紛留言大讚：「我見過真人，真人比上鏡更漂亮，又高又瘦，還臉很小」、「她真的好漂亮啊」、「體型絕了」、「腿很好看」、「人超級漂亮」，甚至有人稱她撞樣「千億新抱」：「長得像徐子淇」，可見評價相當高。

近日有網民在婚宴上偶遇傅嘉莉，傅嘉莉一身無下裝穿搭誘惑又吸睛。（小紅書截圖）

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