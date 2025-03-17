TVB是非女配角突然撞樣徐子淇？ 無下裝騷腿示人獲讚真人超級靚
撰文：崔力生
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現年40歲的傅嘉莉是中德混血兒，18歲入行擔任模特兒，後來因演出TVB青春劇《當四葉草碰上檢尖時》而為觀眾所熟知，出道至今逾20年，惟一直是非多多，尤其入行初時常與已婚富豪級大叔的緋聞而形象受損，被貼上「拜金」標籤，負面新聞不斷。
至近年，傅嘉莉獲珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲）點醒，珍姐叫她不會說話不如就不要講，踏踏實實用作品說話，傅嘉莉亦聽從建議，專注提升演技，終在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，憑劇集《反黑英雄》 贏得「最佳女配角」，可謂一吐烏氣。而除了努力拍劇外，傅嘉莉生活也變得低調、貼地，並不斷自我增值，更考獲寶石鑒證師資格，成功扭轉觀眾對她的負面印象。
近日，有網民在婚禮上偶遇傅嘉莉，並將合照分享到社交平台，寫道：「在婚禮上遇到女明星 #傅嘉莉」。相中，傅嘉莉身穿白色長身西裝，搭配無下裝造型，大騷白滑長腿，造型誘惑又吸睛，盡展其修長身材比例。網民紛紛留言大讚：「我見過真人，真人比上鏡更漂亮，又高又瘦，還臉很小」、「她真的好漂亮啊」、「體型絕了」、「腿很好看」、「人超級漂亮」，甚至有人稱她撞樣「千億新抱」：「長得像徐子淇」，可見評價相當高。
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