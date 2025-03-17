李兆基離世｜徐子淇產子獲老爺寵愛 豪擲3億成立教育基金
撰文：崔力生
出版：更新：
恒基地產創辦人李兆基今日（17日）黃昏逝世，享年97歲。其次子李家誠於2016年迎娶女星徐子淇，豪擲7億打造堪稱「史上最奢華婚禮」，而嫁入豪門的徐子淇也負起為「李家」開枝散葉的重任，先後在2007年和2009誕下兩位千金李晞彤和李晞兒，之後再在2011年及2015誕下兩位男丁李俊熹和李建熹，因此李兆基對於這位新抱寵愛有加。
同時，「孫命」的李兆基也將最好的資源投放給愛孫，給予他們成長路上最好的儲備。2011年的時候，徐子淇如願以償誕下第一位兒子，令身為老爺的李兆基欣喜萬分。為慶祝孫子的誕生，李兆基不僅向員工派發巨額利是，更為小孫子成立高達3億港元的教育基金，誓要將其培養成才。這項舉動也讓徐子淇與丈夫李家誠在家族中的地位更加穩固。
而此前，李兆基長子李家傑透過高科技手段，借助代母生下三胞胎（李智信、李智仁和李智勇），令李兆基興奮不已。為此，李兆基曾出資數十億，支持李家傑入主TVB，儘管最終未能達成協議，但李家傑在家族中的地位顯著提升。而以往李兆基對兒子的評價僅為「60分」，之後已改口稱讚他「滿分」。
李家傑誕下三子後，讓原本只有兩個女兒的徐子淇倍感壓力。至徐子淇終於如願誕下兒子後才卸下了心頭大石。此前，李兆基僅為徐子淇的兩個女兒設立了5,000萬港元的教育基金，而此次為男孫則豪擲3億港元。李家傑曾表示：「女孩生活富裕就好，男孩有責任光宗耀祖承繼父業。」又曾公開說：「我畢生事業是將父親的基業流傳子孫，發揚光大。」