65歲洪朝豐頸部異常腫脹情況令人擔憂 7年前患癌需切除舌頭保命

現年65歲的著名電台主持洪朝豐90年代於電台界紅極一時，當年與寶詠琴譜「姊弟戀」一度成為城中熱話，一句「我一隻手指捽死佢！」亦成為金句。承認患上憂鬱狂躁症的洪朝豐康復後深居簡出，7年前驚爆患舌癌和淋巴癌，需要切除舌頭保命。日前洪朝豐突然在社交平台上載多張照片，頸部位置異常腫脹，情況令人擔憂。

洪朝豐近年深居簡出。（洪朝豐FB）

洪朝豐曾兩度患癌。（洪朝豐FB）

昨日（17日）洪朝豐突然在Threads分享多張照片，相中見到他的頸部位置異常腫脹，他更留言寫道：「我頸上的疤痕很嚇人。醫生在這裏取出24粒淋巴核，其中四粒，藏有癌細胞。喉嚨還有個造口，幫助手術時呼吸，還未完全復元。七年一覺夢醒。醒來不知身在何方。一切都很險呀。」有網民都留言表示擔心其身體狀況。

洪朝豐頸部位置異常腫脹。（threads）

洪朝豐7年前患癌需切除舌頭保命。（threads）

洪朝豐再為相片解畫，感謝網民的關心並透露原來是7年前的照片，其後再發文表示：「七年前，因為舌癌/淋巴癌，我做了個大手術，將半邊舌頭割去，然後，用大腿內側的組織補上。再在左頸項開刀，取出24粒淋巴核，其中4粒藏有癌細胞。手術後，左邊面頰極為腫脹。頸項割開一條長長的疤痕，非常嚇人。然後是30次電療。我存活下來。然而，一切變天，我已非我。我非常自悲，很怕見人。甚至想過自殺。是愛讓我重獲新生。我就像鳳凰湼槃。陷入火中試鍊，然後死去，然後嫣然飛舞於自己的灰燼之上，死而復生。也許，這個歷鍊，是要叫人時常懷抱希望，於是，黑暗中，你見到些微星光，寒風中，你感受到些微溫暖。果是這樣，我便很快樂了。我也希望見到你快樂。我們都是命運的棋子，走在既定的軌道上，也許相遇如浮萍，也許相分如草芥。不由得你。不由得我。只願我們不是天生的悲劇人物啊。叫人欷歔。野地繁花一片，遠處亂石崩雲。吉凶未卜。但願天常蔚藍，玫瑰依舊濃紅。大樹參天，只為綠葉青蔥好乘涼。教我心清淨。薩圖。Sadhu。」

洪朝豐透露照片是7年前多拍的。（threads）

有網民留言祝洪朝豐早日康復，更有人說：「萬物皆有定數，概有重生的機會，就是最好的禮物 。珍而重之，惜之方恒之。」、「這些年辛苦啦！幸好都過去了，未來的日子要活得開心。」、「揚州夢醒，佛祖保佑。」