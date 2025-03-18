人妻靚媽歌手生圖流出顏值身材勝少女　引退多年仍獲大批粉絲支持

一連三場《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》前晚（16日）圓滿結束，在前晚舉行的尾場，除了有「細佬」魏浚笙 (Jeffrey) 擔 任嘉賓，與鄧麗欣合唱《好好戀愛》，最令粉絲和樂迷驚喜的是有昔日Cookies的6位成員擔任嘉賓。當晚的Encore環節，Cookies其中六位成員終極現身，包括陳素瑩 Gloria、何綺玲 Elaine、楊愛瑾 Miki、吳雨霏 Kary、區文詩 Angela以及已移居外國的馬思恆 Helena。7餅碎齊唱《心急人上》令全場觀眾嗌爆，鄧麗欣十分感謝好姊妹撐場，之後再全場一齊大合唱《Forever Friends》。

7餅碎唱《心急人上》掀回憶殺。（葉志明攝）

7餅碎唱《心急人上》掀回憶殺。（葉志明攝）

7餅碎唱《心急人上》掀回憶殺。（葉志明攝）

Cookies餅碎難得再次聚首同台獻唱，而她們當中引起最大迴響的就是吳雨霏，因為一眾樂迷多年來都希望她能復出唱歌。有網民於社交網分享了吳雨霏在鄧麗欣尾場演唱會後，準備乘車離開的片段。片中吳雨霏從紅館走出來，她走到圍欄前跟在現場等候追星的粉絲打招呼以及聊了兩句，十分親民友善，期間不時雙手合十答謝粉絲的支持。不少網民都驚嘆現在的吳雨霏比少女時更加靚女和有氣質，生了3個小朋友的身材也超Fit，證明她嫁給了愛情，生活得好幸福。

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏生圖都好靚好fit。(小紅書)

吳雨霏獲大批粉絲支持。(ig圖片)

吳雨霏與初戀男友，有網球王子之稱的洪立熙（Brian）相戀8年，並於2015年在美國註冊結婚，婚後兩人育有一子兩女，四年抱三組成五口之家，一家人生活非常幸福。而成為了人妻兼人母的Kary主力照顧家庭，專心相夫教子的她已淡出了幕前演出。不過她不時也會於IG同大家更新近況，分享日常點滴。

Cookies是8、90後回憶，成員包括（上排左起）吳雨霏（Kary）、區文詩（Angela）、楊愛瑾（Miki）、傅穎（Theresa）、鄧麗欣（Stephy）、馬思恆（Helena），（下排左起）蒲茜兒（Serena）、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine），其中Gloria、Elaine以前已經好Friend。（網上圖片）

吳雨霏發文慶祝結婚十週年。（IG：@ngk）